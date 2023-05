As Pontes | Objetivo: lograr desteñir el rojo

El municipalismo es una de las señas de identidad de Valentín González Formoso. Lo ha sido a lo largo de toda su trayectoria política. A ella se refería, por ejemplo, cuando en 2021 oficializaba su candidatura a las primarias del PSdeG, del que es secretario general desde diciembre de ese mismo año, en un acto con la militancia que celebró en el centro de As Pontes "donde empezó todo", decía.

Y allí volvió para anunciar que repetiría como cabeza de lista por quinta vez consecutiva en su pueblo, en el que ha impulsado la amplia renovación y humanización de los espacios y su lucha porque el anunciado cierre de la térmica se compense con la implantación en As Pontes, donde se instaló la oficina de Transición justa, de diversos e importantes proyectos industriales.

Formoso aseguró que sigue por su compromiso con As Pontes, pero "sin renunciar a Galicia", que no estuvo exenta de críticas. Y es que sus múltiples cargos y ocupaciones —es también presidente de la Diputación de A Coruña desde hace ocho años—, son precisamente una de las principales armas arrojadizas de sus adversarios, que critican sus ausencias no solo en los plenos, sino también en actos en los que su equipo tiene que tomar el protagonismo.

Hasta ahora los vecinos han avalado su gestión en las urnas, en las que el PSOE no ha dejado de subir. Una dinámica que podría alterarse con la pérdida de concejales en estos comicios, en los que se baja de 17 a 13, al tener menos de 10.000 habitantes.

Una coyuntura de la que tratará de sacar provecho la oposición y desteñir la intensidad del color rojo. De los tres partidos con representación, solo dos optarán a desbancar a González Formoso.

Desaparece Xuntas por As Pontes, que tras de la marcha de Xosé Manuel Ribeira se fue diluyendo con pocas apariciones en los plenos de su recambio, Eva Ferreiro.

Sí vuelve, y con más juventud que nunca, el BNG, que apuesta por Carmela Franco para tratar de mejorar los resultados de 2019. La joven accedió a la corporación en septiembre de 2022 —junto a Rocío Trastoy y Celso Barro—, después de la dimisión de los tres ediles electos, Silvia Pardo, Raimundo Barro y el histórico Francisco da Silva, que un año después vuelve como número dos. El BNG se presenta como la única fuerza capaz de construir una alternativa, decían en su presentación, una idea similar a la que defiende el PP, que estrena candidata.

María Dopico, que lidera un equipo renovado en el que no figura el único edil popular que estaba en la corporación, Javier Acosta, tratará de contener la caída de votos —perdió 394 en solo cuatro años— y pelear por aumentar su representación en un salón de plenos en el que la sorpresa sería que no mandase el rojo.