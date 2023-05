O PSOE de Abadín solicita un debate electoral

O candidato do PsdeG-PSOE, Pablo Díaz López, solicítalle ao alcalde do municipio, José María López Rancaño, que se preste a participar nun "debate público e aberto para facer balance do seu paso na alcaldía".

O alcaldable socialista explica que se trataría dunha conversa "cordial diante de todos os veciños e veciñas" na que se abordarían cuestións coma "o traballo feito, as súas necesidades actuais e as súas inquedanzas de futuro".

Díaz López xa lle trasladou a súa proposta ao cabeza de lista popular, lamentando a falta de resposta deste.