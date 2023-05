O BNG propón crear un banco de terras municipal para Castroverde

Membros do BNG de Castroverde mantiveron un encontro con gandeiros locais para mostrarlles as súas propostas e escoitar as demandas que máis preocupan ao sector. Na reunión, a candidata á alcaldía, Iria Castro, manifestou algunhas das iniciativas coas que concorre ás eleccións municipais do día 28, como a creación dun banco de terras municipal ou facer feiras trimestrais en colaboración con outras entidades, como Acruga ou Ovica, para destacar os produtores da zona.

Ante a presenza de gandeiros de vacún e ovino, tanto de leite coma de carne, a alcaldable nacionalista tamén falou de mellorar a ordenanza municipal de recollida de plásticos, programar cursos de formación específicos para o sector primario ou esixirlle á Xunta de Galicia que aumente o número de técnicos en extensión agraria.

Desde o BNG tamén falaron de programar cursos para o sector primario ou aumentar o número de técnicos en extensión agraria

"O Concello é a administración máis achegada á veciñanza e é a que primeiro ten que actuar para resolver os problemas", asegurou Iria Castro, quen engadiu que, "en Castroverde, o sector primario é un dos máis importantes" e que agora se atopa "contra as cordas por mor dunhas políticas ineficaces". Porén, concluíu, "consideramos que é primordial escoitar os gandeiros e gandeiras".