"Non é necesario un mamotreto de 14 metros no Malecón"

Entrou coma edil na metade do pasado mandato, no que Esperta Monforte compartiu o grupo mixto co BNG. Esta situación, segundo di, foi un "capricho do alcalde", pero fíxose máis doada pola súa "boa relación" co voceiro nacionalista, Emilio Sánchez.

Foron moi críticos coa decisión do alcalde de que Esperta e BNG compartiran o grupo mixto.

Fíxoo por caparnos democraticamente. El sabía que así debiamos compartir asignación económica, viamos limitado o noso tempo de intervención á metade e tiñamos só unha moción, un rogo e unha pregunta por pleno.

Tamén se negou a que nos xuntaramos con funcionarios. Poderiamos reunirnos con eles coma cidadáns, pero a maiores somos representantes do pobo. O problema é que José Tomé cre que os que lle votan a el son de primeira e o resto, de segunda.

Como convencería a un veciño ou veciña de Monforte de que vote por Esperta o día 28?

Diríalle que non somos políticos profesionais. Para moitos de nós, isto é un ‘hobbie. Só pedimos cousas de absoluto sentido común, como ter un PXOM, un abastecemento de auga correcto, que non haxa verquidos ao río, que se actúe do mesmo xeito en todos os puntos da cidade ou que non se cometan aberracións tanto paisaxísticas como medioambientais.

Que os diferencia co actual goberno local?

As nosas prioridades son absolutamente distintas. Esperta mira cara o benestar da cidadanía. Por exemplo, retirando os coches do centro ou promovendo zonas de esparcemento polos arredores. Eles prefiren o asfalto, a colocación de bancos e outras medidas que non afectan aos problemas principais. O que máis nos preocupa é a crise demográfica. Somos 18.000 persoas e imos en picado. Para fixar poboación hai que ter un bo polígono industrial, afianzar o tecido empresarial ou reforzar o turismo.

E que medidas propoñen?

Pensamos que o noso tecido empresarial ten que estar o suficientemente estruturado para que a xente nova que marcha estudar fóra teña a opción de volver. Podemos conseguilo con rebaixas fiscais, é dicir, o mesmo que acabamos de facer coa bonificación do 95% do Icio para Kern Pharma. Hai que tratar a todo o mundo igual. Non pode ser que mentres empresarios monfortinos sofren retrasos dun ano ou asociacións coma Prodeme non reciben nada, con Kern Pharma córrase.

Esperta foi moi crítico co proxecto de construción dun viaduto de ferro no Malecón para facer peonil a ponte medieval.

Hai alternativas moi sinxelas. O noso compromiso é facer peonil a ponte medieval, facer os cambios de tráfico necesarios e probar que non é necesaria a construción dun mamotreto de 14 metros con dúas beirarrúas e dúas vías no Malecón, onde agora hai unha pasarela para os peóns. Sobre todo vendo que no fondo da Rúa Corredoira temos que pasar por un estreito de 4,15 metros. Como se di coloquialmente, nunca un elefante entrou polo cu dunha agulla.