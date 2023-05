Una negociación a tres bandas

Tres son los socios de gobierno necesarios, PSOE, Vilalba Aberta y BNG, para evitar que el Partido Popular, que se quedó solo a un puñado de papeletas de la mayoría absoluta, recupere el bastón de mando de su feudo cuatro años después de perderlo.

Tres son también los ediles logrados por el partido independiente que lidera Modesto Renda, que gana uno con respecto a 2019 y es además la formación que más sube en votos, pasando de 983 a 1.599 apoyos. "A veciñanza falou moi claro, e o que dixo é que o PSOE e a señora Veleiro non están capacitados para representar a alternativa ao PP e, se non queremos que volva, hai que facer as cousas de xeito diferente", analizaba Renda.

"Cómpre un novo liderado e Vilalba Aberta é a formación que máis votos gañou e que máis medrou", defiende , convencido de que es su modelo de oposición, "responsable e serio", el que "hai que trasladar ao goberno". Este lunes VA tenía una asamblea para oír posturas y fijar sus próximos pasos, partiendo de que "cómpre un aire fresco na alcaldía".

La alcaldesa y candidata socialista, Elba Veleiro, reconoció su "sorpresa" ante la pérdida de casi 1.600 votos, un resultado "claramente malo" que no se esperaban. "Nestes días faremos unha análise da situación e de porque foi así", avanzó, apuntando que, "por responsabilidade", no se planteó dimitir: "Non é o meu estilo".

"O noso obxectivo é seguir traballando polos vilalbeses", aseguró también, por lo que ahora estudiarán que pasos dar "de aquí ao 17 de xuño", sin descartar un acuerdo con la otras dos "forzas progresistas". Sin embargo, al ser el PSOE la segunda más votada, "por números e por lóxica", no se ve cediendo la alcaldía. "Aínda non falamos do tema, pero non me parecería coherente", dijo.

"Se queremos un goberno de progreso, haberá que sentarse a negociar, imos ter que falar moi seriamente", resume la situación el candidato del BNG, Tino Alvite, satisfecho por la vuelta del partido a la corporación y haber duplicado votos, aunque a título personal él "esperase un pouco máis".

Aunque PSOE y VA ya se han puesto en contacto con ellos, Alvite apunta que cualquier decisión pasará por la asamblea local que tienen mañana miércoles y por las líneas que marque el Consello Nacional del BNG el sábado. "A partir de aí, responderemos ás chamadas", dice, si bien tiene claro que todas las opciones pasan por "contar co BNG".