Sandra Vázquez: "Necesitamos maioría absoluta para gobernar"

Natural da parroquia da Torre, Sandra Vázquez (1986) entrou en política en 2015, ano no que tamén foi elixida senadora. Un ano despois pasou ao Parlamento Galego, cargo que compaxina coa presidencia do PP vilalbés dende 2019. Esta é a súa primeira vez a fronte da lista popular.

Despois do 28-M, Vilalba seguirá tendo alcaldesa?

É unha boa nova que as mulleres cheguemos aos distintos ámbitos, tamén a liderar candidaturas políticas. Pola miña banda, considérome unha vilalbesa máis, que conta cun equipo humilde e traballador, cun programa ambicioso e cunha aposta clara, unha Vilalba con futuro. Traballamos intensamente para que a partir do próximo 28-M, sexa a alcaldesa de todos os vilalbeses.

Cal sería a primeira medida?

Unha das primeiras medidas é dar resposta a moitos dos problemas do día a día que teñen os nosos veciños, e que nos levan trasladado nas visitas e xuntanzas que levamos mantido durante todo este tempo e que non teñen resposta por parte do goberno socialista. Queremos que en Vilalba se asenten novas empresas e ser atractivos para os nosos autónomos, comerciantes, gandeiros, agricultores e hostaleiros, que arriscan o seu patrimonio para apostar polo noso pobo. Queremos unha Vilalba máis social, reforzando os servizos de calidade dende os nosos nenos ata os nosos maiores. Unha aposta polo noso tecido asociativo, asociacións deportivas, culturais, sociais, veciñais...

E o proxecto que lle gustaría ver feito se goberna estes catro anos?

O programa que presentamos é froito desas xuntanzas cos diferentes sectores. Gustaríame que todo o proxectado sexa unha realidade. Ese é o meu compromiso.

Que a animou a dar o paso?

Liderar un partido cun equipo humilde, traballador e comprometido co noso pobo é a maior ilusión.

Conta con dous pesos pesados do partido como referentes, que aprendeu deles?

Son unha persoa que dialoga e a partir de aí toma decisións pensando en acertar no mellor para Vilalba. E agradezo os consellos de compañeiros con experiencia dos que tres foron, ademais, alcaldes do noso municipio.

Hai catro anos, a ferida interna pasoulle factura ao PP, está curada?

É certo que moitos votantes perderon a confianza en 2019, pero neste momento o PP é un partido forte e unido que conta con persoas con experiencia e con persoas mozas con aires novos. Estou moi orgullosa do labor que desenvolven os alcaldes da familia popular e agradezo o seu intenso traballo.

Vese pactando? E cre que pode haber pactos?

Necesitamos maioría absoluta para gobernar. Do contrario, o máis probable é que gobernen os partidos da esquerda.

Como definiría aos seus rivais políticos nunha palabra?

Afables.

Quen é Sandra Vázquez fóra da política?

Unha vilalbesa traballadora e moi familiar.