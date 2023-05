Monterroso esixe unha difícil negociación e esquecer rifas

As noites electorais en Monterroso dan para moito, menos para vivilas con tranquilidade. Aquí, máis que en ningún outro lugar, cada voto vale ouro, dada a grande igualdade existente e a alta fragmentación dos sufraxios, o que provocou que ata cinco forzas distintas se teñan que repartir agora os once escanos cos que conta a corporación.

Neste panorama de complicados equilibrios matemáticos, ao PP quédalle de momento a honra de ser a forza máis votada con oito sufraxios de vantaxe sobre un PSOE liderado de novo polo histórico Antonio Gato, aínda que empatados entre eles en número de concelleiros, tres.

Que a alcaldía se decante cara a Eloy Pérez (PP) ou a Antonio Gato (PSOE) dependerá por tanto da decisión que adopten os dous edís de IxM -coa ata o de agora alcaldesa Rocío Seijas á fronte-, os outros dous concelleiros do Partido Galego -con Xabier Vázquez como cabeza de lista- ou o nacionalista Brais Vázquez, único representante do BNG.

Pero a materialización das diferentes alianzas non só dependerá da maior coincidencia ideolóxica entre os protagonistas senón da compatibilidade de personalidades tan fortes e pola capacidade que teña cada un de esquecer vellas rifas.

E é que non hai que esquecer que tanto Antonio Gato como Rocío Seijas compartiron candidatura en 2019, aínda que posteriores desavinzas acabaron coa ruptura do por entón equipo de goberno e a posterior expulsión de Gato de IxM, que volvía ter así o camiño libre para regresar ao PSOE, tal e como fixo.

Pero se despois da moción de censura a Gato a estabilidade do goberno de Monterroso veu da man da coalición entre IxM e o PP, de volver producirse esta, pero con Eloy Pérez como alcalde, aínda non dispoñerían da maioría suficiente polo que dependerían dos apoios do PG ou do BNG.

O PG defínese como partido de centro, polo que sobre o papel non sería estraño que apoiase un hipotético goberno do PP, aínda que o pasado indica que o seu cabeza de lista, Xabier Vázquez, foi un soporte fundamental para Antonio Gato nos momentos máis complicados do seu controvertido anterior mandato, cando pactou con PSOE e CxG.

Doutra banda, a lóxica indica que o único concelleiro do BNG debería apoiar un alcalde socialista, pero se IxM ou PG non se suman esta coalición, Gato tampouco tería os apoios suficientes para recuperar o bastón de mando.

Así as cousas, todos os protagonistas decláranse agora dispostos a falar e negociar entre eles, "sen liñas vermellas nin condicións, porque o que os veciños de Monterroso nos dixeron cos seus votos é que queren que cheguemos a acordos", coinciden todos en sinalar.

Gato tamén vai un pouco máis aló e, ao contrario do que fixo nas dúas anteriores ocasións nas que perdeu a alcaldía -a primeira en 2015 fronte a Jesús Otero, que ao pouco tempo tamén tivo que dimitir, e en 2019 cando perdeu a moción de censura- di que esta vez non se irá e que exercerá as súas responsabilidades, "no lugar no que me toque facelo".