Emilio Sánchez: "Monforte debe ter un alcalde os cinco días da semana"

Remata un mandato no que o BNG compartiu grupo mixto con Esperta Monforte. Emilio Sánchez repite coma candidato nacionalista coa esperanza de mellorar resultados e actuar ou influír nun futuro goberno. Cre que o Concello debe modernizarse.

Como foi a experiencia do último mandato, no que o BNG compartiu grupo con Esperta Monforte?

Gustarianos ter grupo propio, sobre todo polos tempos, pois tiñamos que repartir os seis minutos de intervención. Incluso estaban limitadas as mocións, os rogos e as preguntas. Unha vez nos adaptamos sentinme moi cómodo, xa que a miña relación política e persoal co voceiro de Esperta é moi boa.

Por que deben votar os monfortinos polo BNG o vindeiro día 28?

Somos unha forza con experiencia de goberno e organización en Monforte e noutros concellos. As medidas que se prentenden dende o BNG cara a cidadanía son as máis axeitadas neste momento. Por outra banda, hai maneiras de facer políticas distintas ás do alcalde. Non negaremos que fixo cousas, porque están aí, pero tamén habería que explicar canto custaron certas obras, como se executaron e se puideron desenvolverse mellor. O programa electoral e a idea de goberno que temos son actuais en todos os ámbitos. O Concello vive no sota, cabalo e rei de sempre.

Que é o máis urxente?

Reverter a situación demográfica, que é un reto para todos os que participamos en política de cara aos próximos dez anos en Galicia. En Monforte é urxentísimo un plan xeral de ordenación municipal (PXOM). Aínda que o alcalde diga que non se pode facer, fai falta para ordenar o tráfico, favorecer zonas peonís ou sacar os coches da ponte vella. É a ferramenta vertebradora do urbanismo. Tamén é fundamental recuperar o casco histórico.

Falaba de facer políticas distintas ás do alcalde. Que cre Emilio Sánchez que falla con José Tomé?

O primeiro, estar aquí os cinco días da semana. Ten dereito a ser presidente da Deputación, pero Monforte debe contar cun alcalde todo o tempo. Teño que buscar no resto de España un rexedor dunha cidade de 20.000 habitantes ou máis que sexa presidente provincial, porque o propio traballo absorve e iso paraliza ou ralentiza os procesos administrativos. Neste último mandato faltou proximidade coa xente. Hai catro anos todo o mundo falaba con Tomé, hoxe non. Ademais, o goberno vive estancado nos 80.

O gran obxectivo do BNG é recuperar o grupo propio?

Saímos ao máximo que se poida. Somos conscientes das situacións, pero pódese actuar ou influír. Esa é a nosa aspiración, gobernar en Monforte.

Que cambiou no BNG respecto a hai catro anos, cando só conseguiron un concelleiro?

En 2019, as eleccións colléronnos co pé cambiado. Estabamos faltos de experiencia e viñamos dun proceso de escisións complexo. Hoxe conseguimos unha candidatura moi rexuvenecida e ampliamos a base da militancia.