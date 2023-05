Javier Castiñeira: "Moitas veces fas un traballo enorme e non tes resultados"

Despois de oito anos no goberno, o candidato do PP á alcaldía de Foz, Javier Castiñeira, quedou na oposición. Lonxe do que se puidera pensar seguiu como concelleiro e como portavoz do grupo municipal, unha tarefa que compatibilizou estes catro anos coa portavocía na Deputación Provincial.

Como foi o paso, despois de oito anos de goberno, á oposición?

Significou unha maduración importante. Os oito anos de goberno foron de dificultades económicas que houbo que solventar con rigor na xestión e con moito traballo co resto de institucións, sobre todo coa Xunta. E na oposición tratamos de seguir facendo o mesmo con responsablidade e en positivo e continuamos traballando, por exemplo a prol da depuradora, que empezamos nós e non queriamos que se nos fora das mans.

Doeulle perder a confianza dos veciños?

Evidentemente todos temos o noso corazonciño, pero dende a miña experiencia no deporte sei que moitas veces fas un traballo enorme e os resultados non están aí. Estou seguro que de que haberá cousas que non se fixeron correctamente, posiblemente en 2019 non se fixera unha boa campaña, puidemos ter un exceso de confianza e despois hai outros factores como a ola que había aquel ano favorable ao Partido Socialista.

Que visión da política lle ofrece o seu traballo na Deputación?

Unha visión máis ampla. É fundamental coñecer unha administración tan importante por dentro. E o traballo cos portavoces e alcaldes de toda a provincia durante estes catro anos fixéronme entender que o territorio forma parte das poboacións igual que o fan os veciños e que non se pode desprezar, hai que coidalo.

Cal é o Foz que proxecta o PP?

Proxectamos un Foz con máis e mellores servizos, que sexa máis respectuoso con todos os colectivos e máis participativo e con máis potencial económico e turístico.

Algún proxecto en concreto?

Agora mesmo hai que avanzar en darlle unha solución ao edificio do antigo asilo dunha forma conxunta coa fundación Martínez Otero e hai que intentar avanzar no tema do auditorio.

Como desconecta da política?

Desconecto bastante fácil. De alcalde é máis complexo, pero a familia e os amigos para min son fundamentais e os anos tamén che dan experiencia para facelo.

Se tivera que perderse, onde o atopariamos?

Moi preto do mar, sempre.

Que o pon de mal humor?

A inxustiza e a mentira.

E que lle alegra un día?

Teño a risa fácil, pero co que máis desfruto e participando nas actividades do pobo, un partido do Foz ou do Celtas e co Carnaval.

Que espera do 28 de maio?

O noso obxectivo é gobernar. Faremos unha boa campaña para gañar e gobernar dende o primeiro momento. A xente pode comparar o que se fixo en momentos de dificultade co que se fixo agora coas arcas cheas e un amplo equipo de goberno.