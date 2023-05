Fran Fanego: "Moita xente recorre a ti cos seus problemas persoais"

HAI CATRO ANOS o BNG focego volvía formar parte dun bipartito municipal xunto ao PSOE, algo que non acontecía dende 1995. Fran Fanego e os seus compañeiros decidiron entrar no goberno sen contar con ningunha experiencia previa en política, pero el di que non se arrepinte.

En 2019 entrou en política, mellorou os resultados do Bloque e entrou no goberno, cal é obxectivo agora?

A intención é poder seguir medrando. Si entramos no goberno foi porque pensamos que era mellor estar dentro que fóra para executar moitas das ideas que levabamos no programa. A posición máis cómoda sería estar fóra e chegar a pactos puntuais ,pero estou contento da decisión que tomamos porque nos pemitiu ter contacto coa xente.

E se fora preciso reeditalo?

Agora mesmo non estamos centrados niso, pero se fora necesario habería que darlle unha volta porque hai cousas que igual deberiamos ter feito doutro xeito.

Cal é o proxecto do BNG para Foz?

Seguimos na mesma liña de sempre, de seguir escoitando aos veciños e poñéndoos no centro dos investimentos. Obras faraónicas ou grandes investimentos non levamos no programa.

Algo haberá que teñan en mente.

O auditorio é algo moi demandado, sempre o foi, e que quereriamos iniciar na medida do posible e buscar que sexa unha realidade o antes posible.

Como cambiou a súa vida entrar en política?

Intentei que cambiara pouco. O meu obxectivo sempre foi ser como son eu e aplicalo ao meu traballo no Concello. Estar dentro do goberno foi duro porque tes que compaxinalo co traballo e coa túa vida e ao final tes que sacarlle horas ao tempo libre.

Foi como esperaba que fora?

Chamoume a atención que moita xente recorre a ti con problemas persoais moi complicados e ás veces son cousas que che impactan. E tamén é duro ter que tomar decisións en momentos complicados porque nunca sabes se é o correcta.

Por exemplo.

Por exemplo durante o covid ou tamén coa residencia de maiores, que foi un tema no que houbo moitas presións

Ten algún referente político?

Sempre me fixei na xente máis próxima. Dende neno chamoume a nosa cultura e o noso idioma e vin na xente do BNG un referente. E na Mariña, Fernando Suárez Barcia, o alcalde de Ribadeo, é alguén no que sempre me fixo porque a súa xestión é inmellorable.

Que características o definen?

Onde me requiren, gústame cumprir. Intento poñer de manifesto que din o paso de entrar na política para traballar polo meu pobo e intentar ser útil. Iso é algo que non só digo senón que trato que sexa unha realidade.

Como se presenta a campaña?

Intensa, pero é importante contar cun bo equipo e eu nese sentido estou seguro de que estou no mellor equipo.