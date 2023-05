Míriam Bermúdez estreábase hai catro anos na corporación municipal cun BNG que tivera que recompoñerse e fíxolle unha oposición incisiva ao goberno.

Como foi a experiencia como concelleira neste mandato?

A primeira palabra que me vén á cabeza é satisfactoria porque demos saída a moitas reivindicacións da veciñanza que non eran atendidas. Foi unha experiencia bonita, novidosa, que che fai crecer porque falas con moita xente e aprendes cousas que se non estás neste mundo descoñeces.

Que a levou a volver presentarse?

Vemos que é totalmente necesario. O esmorecemento de Viveiro é claro e o único que se escoita do goberno é a pandemia e que a Xunta é moi mala. Hai falta de xestión, de negociación, de insistencia coas administracións. Non hai proxecto, cando hai moito traballo que se pode facer e non sempre é necesario un gran aporte económico. Cremos que o BNG é unha forza que nos concellos onde goberna vese o cambio e a veciñanza manteno.

Que cre que vai pasar o 28?

É algo que se palpa, moita xente di que vai apoiar ao BNG porque viron o traballo, ven que hai implicación e creo que imos subir moitísimo, temos posibilidades reais de gobernar. O PSOE creo que vai baixar e a lista de Mariña (PP) non aporta formación nin capacidade de traballo, di a veciñanza que non ve un goberno nesa lista. E Por Viveiro se saca un, que dea grazas porque non fixeron absolutamente nada en catro anos.

Se o PSOE precisa do seu apoio, teríao?

O BNG non vai facilitar nin regalar nada, se ten a posibilidade de entrar no goberno, gobernará e demostraremos a nosa capacidade de traballo. O que está claro é que non imos regalar unha alcaldía ao PSOE, entraremos gobernar e faremos todo o posible para gobernar sós, para o que pedimos aos veciños que pensen ben o voto.

Polo que se ve nos plenos, non hai moito feeling coa alcaldesa.

O traballo do BNG nestes catro anos nunca tivo un enfoque persoal, cousa que o PSOE si tivo. Fomos críticos pero sempre puxemos unha proposta encima da mesa. Se os veciños nos poñen nesa situación de ter que falar co PSOE por suposto o faremos, o BNG é unha forza dialogante.

Que lle gustaría levar a cabo?

O autobús circular é indispensable, tamén un plan de pago de impostos e unha xestión eficaz dos recursos que existen, a apertura de aseos públicos ou a peonalización da Praza de Lugo. E instalacións para a mocidade, que está totalmente desatendida.

Como compaxina a actividade municipal co seu traballo?

Como profesora que dá clase a sexto, directora do colexio e concelleira faltan horas do día, hai moitísimo traballo pero teño moita ilusión en ambas cousas.

A que adica o tempo de lecer?

Non fallo, tódalas semanas vou ao monte facer sendeirismo, ao Penedo, á Silvarosa... Tamén ía a costura pero tíveno que deixar, non me daba máis o tempo.