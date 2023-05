Miranda ve a Arroxo apoyado por Bruselas contra la Ronda Este

La eurodiputada Ana Miranda estuvo en Lugo para apoyar a Rubén Arroxo ante las elecciones municipales del 28 de mayo y destacó que el alcaldable del BNG conservará el entorno del río Rato, siguiendo una política ambiental en contraste con el modelo del PP, que "pretende unha tala anacrónica".

Miranda visitó con Arroxo y miembros de la candidatura el parque, que forma parte del área declarada Reserva de la Biosfera y en la senda reivindicaron la conservación de ese espacio natural protegido que ven seriamente amenazado por la Ronda Este.

Manifestó que es preciso preservar el entorno del Rato "como pulmón verde de Lugo" frente a un modelo del PP "propio do século XX e non do XXI".

La eurodiputada reivindicó el trabajo realizado por Arroxo los últimos cuatro años para hacer una ciudad sostenible y defendió que el alcaldable del BNG realizó "un traballo impecable que é referencia en Europa".

"Esperamos que moi pronto veña Rubén Arroxo a Bruxelas, xa como alcalde, para demandar máis fondos europeos e máis proxectos que teñan que ver co desenvolvemento sustentable e da mellora da calidade de vida", manifestó Ana Miranda, que remarcó que Bruselas demanda proyectos respetuosos con el medio ambiente y dijo que no se puede destruir una carballeira para construir un puente para los coches.

Miranda avanzó que el BNG trasladará a la Comisión Europea que la declaración de impacto ambiental que esgrime la Xunta para la Ronda Este "está caduca" y resulta "totalmente insostible porque non se adapta á realidade actual, que é ter un espazo natural protexido, no que se investiu fondos e que xa quixeran moitas cidades galegas e europeas".

Miranda reivindicó a Arroxo como alcalde de Lugo y este insistió a su vez en que "non lle vemos utilidade a destruír o parque do Rato para aforrar tres minutos".

La Ronda Este, además, se diseñó pensando en una ciudad de 300.000 habitantes, cuando Lugo tiene 98.000, remarcó el alcaldable del BNG.