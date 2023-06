Militantes socialistas de Monterroso piden que Gato se vaya y él lo descarta

Diversos militantes de la agrupación socialista de Monterroso han solicitado la convocatoria de una asamblea extraordinaria para abordar una petición que, dicen, parte de la "inmensa maioría" de los afiliados: que el candidato a la alcaldía por el PSOE, Antonio Gato, dé un paso al lado para así garantizar un gobierno "de progreso". Por su parte, el protagonista rechaza hablar de renuncias y dice que quien espere eso "vai levar unha decepción".

Este sector crítico del grupo socialista, que suma en total unos 40 afiliados en el municipio, asegura que el cabeza de lista y la candidatura en sí fueron "impostos" por la dirección provincial del partido –este medio intentó sin éxito contactar con sus responsables– y "sen o criterio desta agrupación". "Nunca serían respaldados pola militancia", explican, ya que solo "dous" de los integrantes de la papeleta eran afiliados. Asimismo, critican que las bases fueron "desacreditadas", ya que a la petición de celebrar una asamblea antes de las elecciones, esta se descartó.

Con todo, añaden los críticos, "démoslle un voto de confianza á súa aposta, pero á vista están os resultados". "Nós agardabamos isto, pero desde o partido confiaban en sumar os case 800 votos de Gato de hai catro anos e os case 800 do PSOE, pero en vez sumar, restaron", detallan, pues el regreso del histórico político a su partido de siempre –en 2018 se dio de baja del partido y en 2019 creó Independentes por Monterroso– se quedó en 681 apoyos, ocho menos que el PP, la primera fuerza.

"Poñer unha persoa por diante do partido foi un fracaso e a penalización foi demasiado grande", aseveran, al tiempo que defienden que la retirada de Gato facilitaría la gobernabilidad y llegar a acuerdos con los otros partidos.

Por ello, y alentados por la "gran maioría" de los militantes, instan a convocar una asamblea para el domingo, día 11, a las 20.00 horas en el centro sociocultural de Monterroso. Se proponen hacer "unha lectura real da situación" tras las elecciones municipales y manifestar su descontento no solo por los resultados, sino también por la actitud del partido: "Enterámonos de todo polos medios de comunicación, non nos transmiten nada directamente", lamentan.

Antonio Gato reconoce ser consciente del malestar existente entre los afiliados socialistas, pero se niega a abandonar el intento por recuperar la alcaldía de Monterroso: "Que dirían os electores da nosa candidatura se eu dou un paso ao lado e me retiro?", se pregunta, "non ten nin pés nin cabeza".

Además, afirma que las demás formaciones de Monterroso deben hablar con los candidatos electos y que si estas exigiesen su marcha, "que non o creo", les diría que "non me vou retirar". "A min tampouco me gustaron os resultados, pero son democráticos", concluyó Gato.

Todo pasa por llegar a acuerdos

Las elecciones en Monterroso dejaron un panorama fragmentado. El PP fue el más apoyado, pero sus tres ediles y los dos de IxM –coalición que ya gobernó en el último mandato con los independientes a la cabeza– no son suficientes para la mayoría absoluta.



La suma de los tres ediles del PSOE, los dos del PG y uno del BNG sí la alcanzaría. Conversaciones Antonio Gato confirmó ayer que había llamado a los dos partidos "de esquerdas" y que los emplazó "para cando queiran falar", pero aún no se iniciaron las conversaciones para llegar a futuros pactos.