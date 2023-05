"Meu pai foi moi bo alcalde para Rábade; estaría contenta se consigo a metade do que fixo el"

A popular Remedios González Cabarcos será a vindeira alcaldesa de Rábade, a primeira en democracia, tras superar o escollo que lle impediu nos dous comicios previos facerse co bastón de mando. Un goberno que lle arrebata ao independente Francisco Fernández Montes, quen, á súa vez, llo quitara hai 24 anos a Alfonso González Barrera, pai da vencedora nas eleccións deste domingo.

Contaban con estes resultados?

Tiñamos moi boas perspectivas. Durante a campaña vimos que a xente quería cambiar porque as promesas que lles fixeran hai catro anos resultaron ser fume.

Cambiou algo desta volta?

Que os veciños se deron conta de que Rábade estaba sumido nun letargo e viron en nós a posibilidade de darlle algo de vida.

Xoga a favor o ter na Xunta un Goberno da mesma cor que a súa. Cre que servirá para resolver os principais problemas de Rábade?

Esperamos que moitos deses problemas, como o da auga, se solucionen. Xa faciamos antes o labor de falar con administracións como Augas de Galicia, pero non había interese por parte do Concello. Cos empresarios do polígono fomos en varias ocasións á Xunta e sempre fomos ben recibidos, así que esperamos traer proxectos para a localidade agora que o Concello tamén mostra interese.

Cal é o seu primeiro reto?

Dotar Rábade dunha auga de calidade, sen residuos, que se poida beber con tranquilidade. Pero tamén sacar a licitación o servizo de limpeza, porque vemos a vila abandonada, sucia, e impulsar servizos como Madrugadores ou un centro de día que facilite a conciliación e permita que xente nova se quede. A conciliación é do máis importante xunto á vivenda, e para iso temos un plan con incentivos para propietarios e inquilinos. Hai moita vivenda baleira e temos que aproveitar que somos medio rural, medio urbano.

Falou xa con Fernández Montes?

Non, traballei e non tiven a ocasión de falar con el.

Como cre que vai ser a oposición?

Non sei, pero creo que forte.

El quitoulle a alcaldía ao seu pai en 1999, tras 20 anos gobernando, e agora vostede pecha o ciclo.

Acórdome moito do meu pai e do que viviu. Foi moi bo alcalde: levantou o pavillón polideportivo, as primeiras rúas urbanizadas, deulle un impulso enorme a Rábade, así que se consigo a metade do que fixo el, xa estaría contenta.

A súa experiencia empuxouna a vostede á política?

Para nada. Meu pai non quería que os fillos nos metésemos nisto e cando os seus compañeiros llo suxerían, sempre dicía que nos quería lonxe da política. Eu entrei por Manuela López Besteiro, que foi quen me convenceu estando meu pai xa xubilado.

El non quería ver os fillos en política, pero foi precisamente seu irmán Carlos quen vén de romper a barreira para chegar aos 5 edís.

Estou moi contenta. El sempre ía de recheo, pero desta vez quería ser a chave do goberno.

Que din na familia?

Miña nai di que xa tiña abondo con que o home e a filla estivesen en política, e agora outro máis.

Fálase de política na casa?

Si. Temos familia que non é dos mesmos ideais e falamos do tema sen problemas, sen discusións.

É directora do colexio de Rábade tamén. Compaxinará?

Espero que si. Se non quédame pouco para prexubilarme e se vexo que a cousa se pon apurada, hai alternativa.