Méndez promete mejoras para repartir en el centro

La alcaldesa y candidata del PSdG-PSOE, Lara Méndez, se reunió este martes con distribuidores para presentarles su propuesta de crear una plataforma logística permanente de carga y descarga con el fin de mejorar el reparto de productos en el casco histórico lucense. Esta se llevaría a cabo una vez finalicen las obras de peatonalización del centro y podría estar ubicada tanto en el casco histórico como en la Ronda da Muralla.

La regidora sostuvo que estudia ya el punto fijo de distribución y también las ayudas europeas a las que podría acogerse para su creación así como para la compra de coches eléctricos, que formarían parte también de este proyecto.

Lara Méndez indicó a los distribuidores que "queremos acompasar as necesidades dos comercios e da hostelería e os seus proveedores co coidado do patrimonio e coa zona de baixas emisións".

El Ayuntamiento está pendiente de las convocatorias de los fondos europeos para poder llevar adelante esta iniciativas a través de los Next Generation "xa que o cambio de mobilidade, a creación de zonas de baixas emisións e a transición ecolóxica son algúns dos obxectivos prioritarios que persiguen estes fondos", incidió Lara Méndez.

Las obras que permitirán la peatonalización integral del casco histórico estarán hechas en un año y medio. Durante este tiempo y de resultar reelegida, Lara Méndez tiene previsto reunirse con los distribuidores para adaptarse a sus necesidades, con el fin de que la plataforma logística se adecúe al trabajo que desarrollan diariamente y cause las mínimas molestias posibles.

Lara Méndez también hizo este martes campaña en el Agro do Rolo y en el mercadillo de Frigsa. La alcaldesa avanzó también sus planes para el Parque de Frigsa donde, entre otros proyectos, piensa renovar el canil de Frigsa, que contaría con un circuito agility y dos estancias, una de las cuales sería a cubierto para proteger a los perros del frío y de la lluvia durante los largos meses de otoño e invierno.