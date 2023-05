Mariña Gueimunde: "Ao goberno local poñeríalle un 'moi deficiente'"

Mariña Gueimunde é profesora de educación plástica e visual no IES María Sarmiento de Viveiro e volve á actividade política como candidata do PP logo de ter sido concelleira, senadora e xefa territorial de Educación.

Ten unha longa traxectoria política pero é a primeira vez que se vai de candidata á alcaldía.

Xa coñezo o mecanismo e a moita xente porque son moitas as eleccións nas que eu saín porta a porta para pedir o voto para outros. Por suposto que con máis ilusión o pido para min e o meu equipo.

Mariña Gueimunde sempre leva un bolígrafo no bolso para apuntar cousas que deba lembrar. ÁLVEZ

Non leva a ningún dos concelleiros actuais. Tivo total liberdade para facer a súa lista?

Evidentemente. Creo que é o momento de que novas xeracións entren en escena porque son o futuro. É unha lista diversificada de un montón de profesións, reais, é un reflexo da realidade mesma, de xente sen ‘titulitis’ pois non precisamos presumir de títulos aínda que moitos os teñen.

Que resultado agarda?

Cando un sae, sae a ganar, e a última palabra tena o pobo porque isto é unha democracia.

Tampouco sae da casa sen os lentes, pois ten presbicia e precísaos para poder ler. ÁLVEZ

Que sensacións percibe na rúa?

A xente traslada que está cansa, que necesita, quere e vai apostar polo cambio e ese cambio pasa exclusivamente por que teñamos maioría absoluta para a alcaldía. No caso de que non a logremos a esquerda suma e todos van contra o Partido Popular.

Nestas municipais concorre outro partido máis á dereita. Preocúpalle que lles reste?

Non lle dou absolutamente ningunha importancia.

En que eixes se sustenta o seu proxecto para Viveiro?

Viveiro necesita renovar o prestixio que tiña antano, necesitamos que o PXOM saia adiante, ter boas vías de comunicación, que o parque empresarial se amplíe e se asenten novas empresas. Tamén queremos un Viveiro sostible, cun litoral rexenerado, recuperar a concesión do peirao vello para humanizalo, recuperar a casa do gardapeiraos, un plan de turismo, unha sala de exposicións digna para os nosos moitos artistas, acondicionar os claustros para facer un museo e levar o arquivo histórico da biblioteca...

Di que está operativa e localizable e ademais o móbil permítelle acceder a todo tipo de información. ÁLVEZ

Que nota lle poñería ao goberno municipal?

Moi deficiente, MD. Viveiro nestes anos perdeu absolutamente todo, non é que non se fixeran cousas novas, é que perdeu o que tiña.

Como foi a volta ás aulas?

Non me custou absolutamente nada porque me apaixona a miña profesión. Incluso tiña morriña e cando estaba de xefa territorial e acudía a algunha clase de plástica sempre me acordaba de que as miñas orixes estaban aí e non no servizo público.

En que colectivos está implicada?

A miña paixón sempre foi o folclore galego e estou moi vinculada a Bágoas da Terra, escoito unha gaita ou unha pandeireta e vánseme os pés. Tamén estou na directiva do Prendemento e son presidenta de Mulleres en Igualdade, de feito acabo de chegar dun roteiro en feminino que fixemos con nenas e nenos do colexio Landro.