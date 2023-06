María Loureiro demanda unión de todos los grupos para impulsar Viveiro

En un salón de plenos abarrotado y con la anécdota de que el bastón de mando tardó en llegar —había quedado olvidado en el despacho de secretaría—, María Loureiro tomó posesión este sábado como alcaldesa de Viveiro, cargo al que accedió en diciembre de 2013 al fallecer Melchor Roel y que revalidó en los comicios siguientes. En esta ocasión, con cinco ediles, se valió para su investidura del apoyo de los tres del BNG y los dos de Por Viveiro, a quienes pretende integrar en el nuevo gobierno que se negociará en las próximas semanas. En su discurso apeló al trabajo conjunto de la corporación para impulsar el municipio.

"Hoxe comeza unha nova etapa no Concello de Viveiro, cun novo escenario que reflicte a vontade dos veciños e veciñas", dijo Loureiro, que agradeció el apoyo de las "forzas progresistas", BNG y Por Viveiro, para su investidura, con lo que sumó diez votos favorables. También había presentado su candidatura la popular Mariña Gueimunde, que obtuvo los siete de su equipo.

Loureiro ve por delante "un periodo cheo de retos pero tamén de oportunidades que debemos aproveitar, convertindo en realidade proxectos que xa están encamiñados e afrontando novas prioridades, pero sempre tendo en conta o obxectivo de traballar se descanso para mellorar a vida dos e das viveirenses".

La alcaldesa también se dirigió a todas las fuerzas de la corporación para "facer fronte común e amosar unidade na demanda a outras administracións de cuestións básicas para o futuro de Viveiro", como el PXOM, un plan industrial o la vía de alta capacidad. "Non podemos avanzar nestes temas sós, necesitamos a colaboración de outras administracións que deben ver un Viveiro unido na demanda das súas necesidades", dijo.

La primera en intervenir fue la candidata del PP, Mariña Gueimunde, quien felicitó a la alcaldesa por la confección de su gobierno y le deseó "toda a sorte do mundo". Además trasladó su compromiso y el de su equipo a arrimar el hombro en favor de los vecinos: "Ese compromiso de traballar por Viveiro seguirá sempre aí. Creo que Viveiro merece moito e creo que temos que pelexar por el", dijo la popular, que también agradeció a todas las personas que la votaron y a sus compañeros.

Todos quisieron la alcaldía

La portavoz de Bloque, Míriam Bermúdez, razonó el sentido de su voto en la investidura y de paso desgranó lo que habían dado de sí "vinte días de diálogo, de moita negociación". Explicó que el BNG trató "ata o último momento" de lograr el apoyo del PSOE y de Por Viveiro para que la nacionalista fuera alcaldesa. "Intentamos negociar un proxecto novo e progresista, pero Por Viveiro optou por manter ao goberno de María Loureiro", dice, y añade que en la negociación "chegaron propostas inaceptables que demoraron a toma de decisións" en alusión a que "Por Viveiro quería a alcaldía de forma innegociable ata o último momento".

Bermúdez expuso que si vota a favor de Loureiro en la investidura es para que no gobierne el PP, "que xa amosou a súa deriva á extrema dereita noutros gobernos do Estado".

El BNG valorará en asamblea las posibilidades en cuanto a su participación en el futuro gobierno. La portavoz dijo a la alcaldesa que "agora toca poñer das dúas partes" y que tras el apoyo a la investidura de la socialista "o PSOE debe cambiar a actitude de indiferencia cara ao BNG", que está "en disposición de chegar a acordos desde a responsabilidade e coa única finalidade de mellorar a vida da xente de Viveiro".

Fraga: "Ás veces un ten que seguir os designios do corazón"

Durante todos estos días la atención estuvo centrada en los independientes Por Viveiro, que decantaron la balanza hacia María Loureiro con el compromiso de sacar adelante en buen número de obras y mejoras en el municipio que deben listas para su ejecución antes de dos años.

"As decisións que tomamos ou os acordos aos que chegamos tomámolos de forma lexítima, democrática e asemblearia na nosa pequena organización. Igual estamos acertados ou equivocados, o tempo o dirá. Ás veces un ten que seguir os designios non só da razón, senón do seu corazón, e así o fixemos", dijo el portavoz, Bernardo Fraga, que arrancó los aplausos del público.

Fueron muchas las personas que llenaron el salón de plenos de Viveiro, donde la mesa de edad la compusieron el concejal más veterano, Manuel Galdo de Por Viveiro, y la más joven, Saray Ventura del Partido Popular.