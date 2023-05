Como vive o día das eleccións?

É certo que xa teño experiencia e estou tranquila, pero vívese con tensión. Ata o último queremos transmitir o que puidemos facer e os proxectos que temos de cara ao seguinte mandato. Temos un equipo moi bo, moi traballador e eu estou moi ilusionada, con moita forza e motivada, compaxinando a campaña co día a día do concello, pois son alcaldesa ata o 28.

Déixalle boas sensacións esta campaña?

Os veciños serán os que decidirán se revalidamos a alcaldía ou hai un cambio, pero nós tamén notamos apoio, a xente comprende que foi un mandato complicado, foi un mandato de dous anos, non de catro, e sempre intentamos explicar o que se pode e o que non se pode facer. Os nosos proxectos son reais, temos a experiencia de goberno destes anos e non prometemos cousas que non se poden facer ou non dependen do Concello.

Gústalle memorizar as cousas pero bota man da axenda para anotar sobre todo se son a longo prazo, tanto do Concello como persoais. JMA

Goberna con minoría simple, gustaríalle poder seguir así ou non lle importaría pactar?

Hai catro anos estivemos a piques de acadar a maioría absoluta e coma calquera aspiramos a ganar e a gobernar sós, temos equipo, temos proxecto e fixemos un gran traballo a pesar deste mandato tan complicado.

Que non puido sacar adiante?

Houbo que deixar dun lado o programa de goberno pola pandemia e creo que estivemos á altura, fomos o primeiro concello da Mariña e un dos de Galicia que máis rápido tomou medidas e creo que se valora que un goberno saiba reaccionar en momentos imprevisibles. Fixéronse cousas, obras en viais, saíu adiante o edificio da Seguridade Social e o PXOM pese ás trabas en todas as consellerías está a punto de aprobarse, pero non interesa que sexa antes do 28.

Que retos teñen por diante?

Penso que o futuro de Viveiro pasa por tres puntos fundamentais, o PXOM, un plan industrial porque están pechando moitas empresas e a Vía de Alta Capacidade. Comprometémonos a traballar coa Xunta e facilitar todo o que se necesite para logralos.

No bolso da alcaldesa vai sempre un chaveiro coas chaves do consistorio, que ten moi preto da súa casa no casco histórico da cidade. JMA

A variante ao final leva o proxecto ao que se opoñían os veciños.

O señor Balseiro dixo en sede Parlamentaria, o que me parece moi grave, que a Viveiro se lle ofreceron sete trazados e é mentira. Había un consensuado por todos e cando entrou o PP na Xunta cambiouno, chegou un día ao concello un paquete co trazado novo e desde aí non volveron chamar nin facer caso, ata que dixeron o dunha ponte, de palabra. Non é certo que poñamos impedimentos, de feito dixéronnos que para seguir adiante co PXOM iría o trazado da Xunta e dixemos que si.

Que proxectos impulsarán nos próximos anos?

É cuestión de días que a titularidade dos terreos da explanada da variante sexa do Concello e poderáselle dar un arranxo definitivo, e tamén firmamos coa Deputación un convenio para mellorar a fachada marítima de Celeiro. Non son promesas, son realidades e quen sexa alcalde vai facer iso porque xa está aprobado. Tamén temos un proxecto para o Casino, para facer unha zona dotacional con pistas deportivas e unha explanada para concertos e o mercado.

Que cousas boas e malas ten ser alcaldesa?

Unha das cousas máis bonitas que me pasou é ser alcaldesa do meu concello, onde nacín, onde son feliz e se crían os meus fillos. É moi bonito estar no día a día intentando solucionar os problemas, aínda que ás veces hai cousas que te disgustan. Cando hai administracións que non te reciben ou poñen trabas tómoo moi a peito, pero ao poñer todo nunha balanza o resultado é positivo.

Di que a música lle resulta un modo de evasión e escoita de todo, dende clásicos do pop español ata a máis actual que lle gusta á súa filla. JMA

Que lle din na casa?

Apóianme sempre, pero tamén son os maiores críticos que teño, din como ven as cousas e a min iso gústame. Tamén leo o que di a xente nas redes sociais, moitas veces son críticas construtivas e estamos para iso, para escoitar o bo e o malo.

Como se organiza entre o Concello, a Deputación e a casa?

Calquera nai traballadora necesita axuda para o día a día, neste caso hai que botar man dos avós.

Que adoita facer para evadirse ou desconectar?

Escoitar música reláxame moitísimo, para min é unha terapia. Tamén me gusta facer deporte, acostumeime a unha rutina de facelo tres días á semana e busco un oco para estar cos amigos, a familia e os fillos. Nesta tempada ese ratiño de chegar á casa antes de que durman ou estar con eles comendo ou ceando dáme a vida.