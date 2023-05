"Lugo valorou un goberno que non crispa"

Lara Méndez llegó por primera vez a la alcaldía en 2015. Había sido vicepresidenta de la Diputación y muchos la veían como heredera natural de Besteiro. Concurrió a esas municipales como segunda en la lista de José López Orozco y fue la marcha de este, forzada entonces por Lugonovo, lo que la convirtió como algunos dijeron entonces en "alcaldesa por sorpresa". También a ella, igual que a su principal contrincante el pasado 28-M, le afearon que no era de Lugo y también ella tuvo que defender su dedicación a la ciudad, recurriendo al habitual dicho de que cuando alguien vive en un sitio ya es de ese sitio.

Afincada en A Milagrosa desde entonces, en esta nueva refriega electoral para aspirar a un tercer mandato, nadie o casi nadie ha recordado ya su condición de mariñana. Méndez ha hecho una campaña tradicional, de muchísima calle y charlas con los vecinos frente a frente, a veces con recepción desigual. Por ejemplo, ha contado de nuevo con un amplio apoyo de la federación vecinal; al menos de la facción que no vota al PP. En los encuentros en la calle la reciben habitualmente con cariño y la familiaridad de quien llama a su regidora por el nombre de pila, pero muchos vecinos de su propio barrio se manifestaron quejándose de problemas de inseguridad y degradación de la zona.

Ella cree que los lucenses valoraron un gobierno que "non busca crispar nen atemorizar, que non fale de destruír senón de construír e de responsabilidade, e que defenda por riba de todo ante todas as administracións os intereses da cidade. Por iso falei neste campaña de apostar por un goberno de boas persoas. Afrontamos con ilusión e ánimos renovados esta nova etapa, onde veremos o impulso de proxectos que se ralentizaron pola pandemia, que seguirán a situar a Lugo como unha das cidades cunha mellor calidade de vida".

No cabe duda de que Méndez es un activo claro en un PSdeG que no pasa por su mejor momento. Puede estar lejos del fervor que levanta Caballero en Vigo pero también del desapego con los compostelanos se enfrentaron a una nueva candidatura de Bugallo. Aunque había quien apuntaba que también en Lugo podría haber sorpasso y que, como en Santiago, los nacionalistas podrían hacerse con el bastón de mando, lo cierto es que Méndez no solo conservó sus votos sino que sumó un millar más y lo hizo en un momento complejo para los socialistas, en el que la marca no pareció ayudar a los candidatos sino casi disuadir.

Méndez contó con el habitual desembarco de ministros en campaña -Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Pilar Alegría, ministra de Educación, y José Miñones, ministro de Sanidad- de un expresidente -José Luis Rodríguez Zapatero en su mitin central- y casi del actual presidente, pero muy probablemente fueron actos con escasa influencia en unos comicios donde quien importa es la persona que se queda un día tras otro, aquella que los vecinos conocen y ven, otra vecina.

Esta fue una campaña intensa porque, obviamente, tuvo que combinar la agenda de candidata con la de alcaldesa, que supone hacer encaje de bolillos para cuadrar actos públicos, reuniones a puerta cerrada y, finalmente, la dedicación a su familia. Cuando en alguna entrevista Méndez habla de las servidumbres de la vida pública siempre les quita importancia porque defiende que le gusta la política, así que no la siente como un peso, pero también lamenta sin excepción no poder dedicar más tiempo a su hija, a su familia en general, con quien se la ha visto en momentos puntuales de estos últimos días.

A las puertas de su tercer mandato, hace una lectura optimista de lo que está por llegar. "As grandes transformacións no modelo de cidade de Lugo levan o selo socialista desde hai 24 anos e que a veciñanza nos ofreza a súa confianza por outros 4 anos é non só un motivo de gran alegría persoal, miña e de todo o equipo que me acompañou e acompañará, senón un novo espaldarazo ás políticas que estamos desenvolvendo para coidar aos colectivos más desfavorecidos, para avanzar nese municipio verde e sostible, e que está a xerar oportunidades laborais e emprego de calidade para reter e atraer talento", dijo este lunes, en un día que se lo tomó de descanso.