Outeiro de Rei | Una lucha entre viejos conocidos

Alcalde desde 1997, el popular José Pardo Lombao posee una carrera política marcada por sus sucesivas y holgadas mayorías absolutas. Ante el veterano regidor, tres candidaturas encabezadas también por caras conocidas intentarán amenazar este domingo su hegemonía. Una fragmentación de voto que, no obstante, no es tan grande como la que se produjo en el año 2019, cuando a aquellos comicios concurrieron un total de seis listas. Ahora no estarán ni Ciudadanos ni Foro Lugo Independiente (FLI), por lo que serán PP, BNG, PSOE e Independientes de Outeiro de Rei (Idor) los que luchen por hacerse con la confianza de los votantes.

Al candidato del PP y actual regidor, José Pardo Lombao, le avalan sus 26 años de gestión al frente del gobierno local. A lo largo de todo este tiempo la transformación del municipio ha sido evidente, atribuyéndose logros como el crecimiento poblacional, el polígono industrial o sus programas de conciliación y apoyo social.

Con esta ambición de seguir atrayendo inversiones para el municipio, mejorar servicios en algunas parroquias, potenciar los programas de conciliación y continuar captando nuevas empresas para el polígono, José Pardo Lombao aspira a mantener el bastón de mando.

El BNG, con Xosé Ferreiro al frente, buscará, por su parte, reforzar su posición como segunda fuerza política y, en caso que le den las cifras sumando con otras fuerzas, poder convertirse incluso en una alternativa de gobierno. Los nacionalistas se presentan así con una lista con pocos cambios en los primeros puestos. Más renovada es la candidatura de los socialistas, en la que continúa María del Carmen Acacio al frente, pero en la que se incorporan también caras nuevas. Por su parte, José Manuel López intentará consolidar su proyecto como independiente, tras su primer intento fallido en 2019 bajo las siglas de Idor. Su objetivo es entrar en la corporación, algo que consiguió ya en 2015 como cabeza de lista de FLI, aunque por entonces tras ser elegido renunció y aquel proyecto lo acabó liderando desde el salón de plenos Malena Ron.