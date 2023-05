Xermade | Lucha frente a frente entre dos veteranos

Una lucha frente a frente entre dos veteranos. En un lado de la balanza el regidor socialista, Roberto García, que tratará de ganar sus terceros comicios y sumar su segunda mayoría absoluta para dar continuidad a proyectos como el museo dedicado a la tornería o la ansiada residencia de mayores de Roupar. Y en el otro, Antonio Riveira, candidato a la alcaldía por el PP en las dos últimas elecciones municipales y edil en la época en la que el popular Tomás Rodríguez estaba al frente del consistorio.Por primera vez, se medirán de tú a tú, al no presentar candidatura el BNG, que con solo 76 votos se quedó sin representación en 2019, año en el que el municipio perdió ediles por la despoblación.Pese a esta novedad en cuanto al número de rivales, todo parece indicar que no habrá demasiadas sorpresas, y que el PSOE mantendrá la línea ascendente.Y es que García, que durante estos cuatro años compatibilizó el puesto de alcalde con el de diputado provincial, pasó de ganar por la mínima y con una diferencia de solo once votos en 2015, a incrementar en un 10% los respaldos cuatro años después, cuando conquistó su primera mayoría absoluta en uno de los feudos del Partido Popular, que pese a subir en apoyos, perdió poder ante la mayoría absoluta del rival.Con todo, Riveira y su equipo, que presenta algunas novedades importantes como su número dos, la joven Sandra de Bernardo, intentará convencer a sus votantes con un programa atractivo para todos y lleno de ideas. Algunas de ellas ya se materializaron a lo largo de una legislatura en la que primó el consenso entre los dos partidos, que llegaron a acuerdos para sacar adelante varias iniciativas, entre ellas el reciente nombramiento de José Mouriño Cuba como hijo predilecto.