Loureiro: "Por Viveiro tiene la llave, entra en la coalición o bien vota la investidura"

La alcaldesa en funciones de Viveiro, la socialista María Loureiro, intentará formar "un gobierno de izquierdas" para los cuatro próximos años en el municipio, para lo que más pronto que tarde iniciará contactos con BNG y Por Viveiro.

La corporación la conforman 17 concejales y la mayoría absoluta la marcan 9. La fuerza más votada fue el PP con 7 actas, seguida del PSOE con 5 (perdió tres con respecto al mandato que termina), del BNG con 3 y de Por Viveiro con 2. Por parte de los socialistas hay disposición a un pacto de gobierno con el Bloque pero necesitan sí o sí que Por Viveiro apoye la ecuación, bien entrando también en el gobierno municipal o votando a favor de la investidura de María Loureiro como alcaldesa. Si se abstiene o vota en contra, gobernaría la lista más votada con la popular Mariña Gueimunde, que también aspira a ser regidora con ayuda de los independientes.

"Voy a intentar formar gobierno porque entendemos que no hay mayorías absolutas, el PP ganó pero con una mayoría simple y enfrente hay diez concejales de izquierdas. Voy a intentar formar un gobierno de izquierdas, para eso hablaré con el BNG y hablaré con Por Viveiro, en estos días los llamaré y tendré los primeros contactos", afirma Loureiro.

En cuanto al apoyo del BNG, la socialista recuerda que ambos partidos tienen una amplia experiencia de gobiernos de coalición en distintas administraciones y las tiranteces con la portavoz frentista, Míriam Bermúdez, semejan solventadas por causa mayor. "Los que me conocéis sabéis que puedo ser mejor o peor gestora pero siempre fui una persona razonable e intento llegar a acuerdos en todos los aspectos. En este caso haremos lo mismo, tuvimos muchas discrepancias, en mi caso por las formas de decir las cosas, pero el PSOE y el BNG son cogobierno en muchos concellos, también en la Diputación donde gobernamos en coalición y no hay ningún problema. El PSOE y el BNG se entienden en todas las administraciones y entiendo que aquí también", afirma.

La decisión estará sin embargo en manos de Por Viveiro, el partido independiente que formó Bernardo Fraga tras dejar el BNG y que en el anterior mandato pactó unos presupuestos con los socialistas. "Por Viveiro tiene la llave porque es cierto que para gobernar en coalición con el BNG tiene que entrar o apoyarnos en la investidura y no vale con una abstención, tiene que votar a favor", incide Loureiro. La regidora en funciones es consciente de que los independientes también escucharán lo que tenga que decir el PP: "De la misma manera que yo voy a intentar formar gobierno, porque entiendo que no hay mayorías absolutas y que la izquierda suma más votos, entiendo que el PP lo intente. Cada uno tendrá que hacer lo que considere y me parece normal que Mariña Gueimunde quiera gobernar y hable con Por Viveiro".

Pérdida de apoyos

Sobre la pérdida de apoyos de los electores el pasado domingo, Loureiro analiza la situación con los suyos y no huye de las causas. "El pueblo es soberano, cada cuatro años hay elecciones y hay que acatar el resultado. También tengo que hacer autocrítica, nos pasó factura el desgaste de tantos años gobernando y fallamos en gestión; cuando perdimos 1.700 votos y tres concejales es porque no lo estamos haciendo bien o hay algo que no llega a los vecinos", afirma la socialista, que suma a esto la tendencia de bajada a nivel nacional para el PSOE, "eso también nos pasó factura", considera.

Los socialistas analizarán en detalle los resultados –ya observaron que en muchas mesas sus descontentos votaron al BNG– y valorarán los pasos a dar en una reunión con el partido esta semana. Pese a perder tres ediles Loureiro incide en que el PSOE "es la fuerza más votada de la izquierda, hubo una clara victoria del PP pero no obtuvo mayoría absoluta y por eso tengo que intentar formar gobierno".