María Loureiro (PSOE) no solo está en disposición de mantener la mayoría simple con la que ha gobernado Viveiro durante los últimos ocho años sino que podría incluso arañar el noveno concejal que otorga la mayoría absoluta en la corporación municipal. El sondeo realizado por la empresa catalana Infortécnica en los meses de abril y mayo para El Progreso revela que a los socialistas no les pasa factura la gestión de gobierno y que podrían crecer en escaños, posibilidad que también le da al BNG.

En cambio, la encuesta no apunta la opción de que el PP liderado por Mariña Gueimunde pueda incrementar la representación actual en el pleno, de cinco concejales. Por Viveiro, que ahora tiene dos ediles en la corporación, se movería entre uno y dos, al igual que el BNG, que en este último mandato se quedó con una concejala pero tiene posibilidades de recabar más voto con Míriam Bermúdez.

El porcentaje de indecisos es muy elevado, del 30,9%

Vox y Podemos, que son novedad en Viveiro para estos comicios, se quedarían fuera del pleno o, a lo sumo, pugnarían con BNG y Por Viveiro por alcanzar la representación y por quedarse con el escaño que hace cuatro años fue para Son Viveiro, que en estos comicios no se presenta.

A tenor de los apoyos manifestados en las respuestas telefónicas de los vivarienses, la alcaldesa no solo conservaría el respaldo político sino que su lista podría asentarse más en el gobierno municipal y dar por buenos sus lemas de campaña: Viveiro, en boas mans y O mellor para Viveiro, apuntando como logros principales un PXOM moi avanzado gracias a las gestiones de su grupo, la reducción de la deuda municipal o las políticas sociales impulsadas durante la pandemia de covid-19, que retó a los servicios del Concello.

La encuesta le atribuye al PSOE de María Loureiro un notable apoyo ciudadano (46,6%)

No obstante, el número de indecisos que detectó el sondeo es todavía notable, por lo que la campaña electoral puede ser determinante para decidir el sentido del voto de muchos vivarienses. Así, un 30,9% de las personas encuestadas asegura que no sabe todavía a quién va a votar o no contesta. Hay, además, un 20,6% de ciudadanos que asegura que no votará o que votará en blanco.

De la foto del momento de esta encuesta para El Progreso se deduce que, 20 años después de que Melchor Roel arrebatase en 2003 el poder al PP, sumando sus cinco concejales a los 3 del BNG y 1 de Esquerda Unida, la izquierda parece consolidarse en Viveiro con María Loureiro. En cambio, el PP apunta a seguir con 5 concejales, la mitad de los que cosechó César Aja en 1999 para su último mandato.

Valoración de cada candidato y grado de conocimiento (%) por parte de los electores. INFORTÉCNICA

Conocimiento

El grado de conocimiento y valoración de María Loureiro respecto a sus rivales también sobresale ya que un 91,3% la conocen y la nota que le otorgan es de 6,5. No obstante, la siguiente en popularidad es la profesora y exresponsable provincial de Educación, Mariña Gueimunde, que relevó a Óscar Rodríguez al frente del PP de Viveiro y, en su intento por conquistar la alcaldía tiene un grado de conocimiento ciudadano del 86,9% y recibe una nota de 5,7.

Sobre los otros candidatos, los vecinos encuestados señalan un conocimiento del 73,6% y nota de 5,4 para Bernardo Fraga (Por Viveiro), un 58,6% y 4,7 de nota en el caso de la nacionalista Míriam Bermúdez, mientras que Roberto Yáñez, de Podemos, recaba una nota de 4,5 y es conocido por el 38,7% de encuestados.

En la fecha de realización del sondeo no se conocía la candidatura de Vox, que encabeza el vallisoletano Jesús Primitivo Rodríguez, profesor en la Universidad Juan Carlos I de Madrid y exjuez que es vecino de Seseña (Toledo) y antes militó en Ciudadanos, donde rivalizó con Juan Carlos Girauta para liderar la agrupación toledana.