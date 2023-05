López se compromete a solucionar el problema de abastecimiento de agua en Guitiriz

El candidato popular a la alcaldía de Guitiriz, José Manuel López, afirmó en el mitin de campaña que si tiene la confianza de los vecinos para gobernar, solucionará el problema de abastecimiento de agua en el municipio.

Además de esta promesa, el aspirante también aseguró que solicitará que una compañía de la UME se asiente en el campamento de Parga y que se comprometerá a "esixir a construción, sen máis demoras, da prometida residencia".

En el acto, López estuvo arropado por la secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, por el secretario general del PP de Lugo, Javier Vázquez Nodal, y por el portavoz del grupo parlamentario, Pedro Puy.

Este destacó que el Partido Popular "representa un proxecto de unidade, cun liderado claro e políticas que no improvisan". "O noso obxectivo é mellorar a calidade de vida das persoas e por iso apostamos por proxectos ambiciosos como a transformación do PAI en escola infantil, o impulso decidido para ofertar máis solo industrial, atraer empresas e xerar emprego ou poñer a disposición da veciñanza vivendas a prezos accesibles", dijo, en relación a los proyecto que propone el candidato de Guitiriz y que, "seguro", afirmó, "contarán co apoio do Goberno galego".

Por su parte, el secretario general del PP en Lugo, Javier Vázquez Nodal, aseguró estar convencido de que "o cambio político neste concello producirase o próximo día 28 da man de José Manuel López e servirá para poñer a Guitiriz no lugar que lle corresponde”.