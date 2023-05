Lara Méndez anuncia iniciativas con el fin de dinamizar Recatelo

La alcaldable del PSdeG-PSOE Lara Méndez, que mantuvo una reunión con vecinos y empresarios de Recatelo, dentro de la ronda de encuentros que tiene periódicamente en distintas zonas de la capital lucense, se comprometió a poner en marcha acciones para la dinamización económica de este barrio con el fin de que "volva ser un punto neurálxico" de la ciudad, "cheo de vida e para que goce do esplendor que tivo historicamente".

Lara Méndez, que recordó las obras de peatonalización que se acometieron durante sus dos mandatos en calles de Recatelo, se comprometió a seguir "avanzando na transformación e humanización deste barrio".

La regidora local recordó que las peatonalizaciones en este barrio se iniciaron ya durante su primer mandato, con la de la Rúa Vila de Sarria.

La alcaldable socialista, que estuvo acompañada durante esta visita por las concejalas y candidatas Paula Alvarellos y Ana González Abelleira, anunció además su intención de incrementar las zonas verdes y ajardinadas en esos espacios sin coches.

"Seguindo con esta finalidade e co modelo de cidade no que estamos a traballar, queremos que os novos espazos públicos, e polo tanto, tamén as peonalizacións, sexan menos duras", afirmó la candidata del PSdeG-PSOE, que añadió que por este motivo le ha presentado a los residentes del barrio "un proxecto de renaturalización das zonas comúns, que suporá incrementar as zonas verdes e axardinadas, para maior comodidade e confort da veciñanza".