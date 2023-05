La junta electoral impide la chocolatada de Lara Méndez y esta recurrirá

La junta electoral de Lugo ha requerido al Concello para que se abstenga de realizar las actividades de animación en la calle que tenía previstas para el sábado, víspera de las elecciones municipales, y a las que se destinan 15.000 euros.

La alcaldesa y candidata socialista, Lara Méndez, ya anunció que recurrirá esa orden para poder seguir adelante con la chocolatada y los espectáculos que estaban programados a partir de media tarde, como exhibiciones de baile a cargo de miembros de dos conocidas academias, Ritmo Lugo y Gravity, y el concierto de Forget La France a las nueve y media de la noche.

La junta electoral intervino tras la denuncia a título particular que presentó Luis Latorre.

Las actividades programadas por el Concello supondrían el colofón a la campaña de dinamización comercial que la administración local llevó a cabo en el barrio en las dos últimas semanas. De hecho, arrancó el mismo día en que comenzaba la campaña electoral.

El ejecutivo local justificó esta campaña en la necesidad de fomentar las compras y el consumo en un barrio que lleva meses señalado por los problemas que sufren algunas partes de él, como degradación urbanística, okupación de viviendas, tráfico y consumo de drogas y problemas de inseguridad asociados a esas circunstancias y a algunos locales de ocio.

Méndez considera que el uso que algunos partidos políticos están haciendo de esta circunstancia y la forma en que algunos vecinos se están movilizando perjudica al barrio, ya que lo denosta. Fueron estos, añade, quienes pidieron al Concello que llevara a cabo alguna acción para intentar revertir esa mala imagen de la zona y que fueran en viernes y sábado, los días de más actividad y más favorables para ellos.

La razón de que se hiciera justo en este momento es, según el gobierno local, presupuestaria, ya que hubo que aguardar a que estuvieran disponibles los remanentes del ejercicio pasado. La alcaldesa rebate, asimismo, alguna otra crítica del denunciante, como el uso del rojo en el material informativo, color del PSOE pero también el corporativo del Concello, aclara.

El equipo de Méndez recuerda que el Concello llevó a cabo iniciativas de dinamización de los barrios durante todo el año pasado a través de la campaña Localmente Lucense y que en esa línea continuará este año si sigue gobernando, con un contrato global para el conjunto de la ciudad, que ahora no dio tiempo a sacar, señala. Recalca también otras acciones municipales para mejorar la situación del barrio, como el refuerzo de la vigilancia policial que se lleva a cabo desde hace semanas, el control de la actividad de locales nocturnos muy molestos y el plan en el que trabaja para obtener fondos que permitan rehabilitar el barrio.

Sin embargo, para los adversarios políticos y otros ciudadanos, las actividades realizadas por el Concello en A Milagrosa en las últimas do semanas no son más que un uso partidista y electoralista de dinero público por parte de la candidata socialista. Así lo viene denunciando desde hace días su adversaria del PP, Elena Candia, aunque esta no recurrió a la junta electoral.