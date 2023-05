José Tomé Roca: "Logramos ter os mellores parámentos económicos e sociais da historia"

No ano 2003 abandonou o sindicalismo (era responsable de UXT Galicia) para encabezar a lista do partido socialista en Monforte. No mandato que se prolongou ata 2007, o PSOE formou goberno co BNG, asumindo Tomé a concellería de Medio Ambiente. O pacto das dúas formacións rompeu tras obter os nacionalistas maioría absoluta no 2011. José Tomé non tirou a toalla e puxo todo o seu empeño en conseguir a alcaldía, posto ao que accedeu en 2015 para gobernar en minoría. Hai catro anos obtivo uns resultados espectaculares ao conseguir 11 dos 17 concelleiros en liza.

Fágame un balance do mandato que está a piques de rematar.

Foi moi positivo para Monforte. Conseguíronse iniciativas importantes tanto a nivel industrial como desde o punto de vista urbanístico, incluso medioambientalmente. Permítenos dicir que o municipio está de sorte e que vai ben. Ten os mellores parámetros económicos e sociais da historia.

Que destacaría?

Sen dúbida, os logros empresariais, pero tamén o traballo que fixemos durante a pandemia. Fomos quen de axudar a empresarios, traballadores e familias, tratando que esa difícil situación fose o máis levadeira posible. Inxectamos na economía local máis de dous millóns de euros.

Fáleme deses logros empresariais.

Pois hai que falar da chegada da farmacéutica Kern Pharma e do centro de ciberseguridade de Renfe e de, en breve, unha empresa que se instalará no polígono de O Reboredo que prevé realizar un investimento de dez millóns de euros.

Qué empresa é?

Só podo dicir que creará 50 postos de traballo directos. O anuncio do proxecto empresarial correspóndelle aos socios da firma que chegará a Monforte.

Segue adiante o proxecto anunciado hai anos de construir unha ponte para o tráfico de vehículos no Malecón?

Por suposto. Somos serios e estamos a levar adiante as actuacións necesarias para que sexa unha realidade. Será bo para a ponte medieval e para as comunicacións, para quitar o tráfico do centro da cidade.

Hai uns días presentou un plan para facer unha área recreativa e praia fluvial no río Cabe. Desde a oposición din que é unha especie de brinde ao sol.

Non quero entrar en polémicas nin contestar a iso. Só dicir que como goberno aprobamos o inicio do expediente para licitar a redacción dun plan especial que posibilite facer as obras. Falamos dun plan de grandes dimensións. Seguirá adiante. Somos serios e ímolo a facer. Será un gran atractivo turístico. O que pasa é que a oposición quere que non fagamos nada.

Falando da oposición, eles din que non os escoita, que vostede pasa o rodete.

A oposición recorre ao típico ao non ter argumentos. Se os cidadáns nos deron unha maioría ampla o normal é que levemos a cabo o noso programa. Non hai rodete, hai votacións democráticas.

Que proxectos ten para os próximos catro anos no caso de seguir á fronte da alcaldía?

Podo falar da supresión de dous pasos a nivel da vía a Lugo na zona de Rioseco ou da firma dun convenio co Goberno central para rematar a ronda urbana no treito que vai desde a Rúa Ourense ata Piñeira, pero tamén de facer uns mellores accesos ao polígono industrial cunha rotonda na N-120 e carrís de aceleración e deceleración. Tamén negociaremos con Adif para que se faga unha variante ferroviaria que permita a eliminación do resto de pasos a nivel. Temos en mente, ademais, poñer un servizo de transporte público e gratuito ás parroquias para que os veciños destas poidan acercarse comodamente á cidade a mercar ou facer calquera xestión.

O futuro de Monforte pasa por...

Todos os proxectos dos que falei son o futuro de Monforte.

Que di da perda de poboación?

É un problema a nivel estatal. A Xunta non implementa ningunha política ao respecto. A solución é seguir traballando para que cheguen máis empresas e xeneren postos de traballo. Os plans que fun mencionando poden axudar a frear o despoboamento.

Que resultados electorais espera?

Espero que os veciños aprecien o traballo feito e que nos den a maioría suficiente para gobernar comodamente. Estamos para traballar e xestionar ben o diñeiro público.

E a Deputación?

Contará cun goberno progresista encabezado polo PSOE. Manteremos todas as alcaldías e gañaremos algunha máis.