Aínda que esta entrevista se fixo cando a xunta electoral aínda estaba a validar os votos nulos que podían dar a maioría absoluta da Deputación ao PP, o aínda presidente en funcións desta entidade e secretario xeral dos socialistas lucenses, José Tomé, non dubidaba desa vitoria, que finalmente permitiu aos seus manter o goberno provincial.

Case se pode dicir que gañaron no último minuto e de penalti.

Non comparto esa afirmación porque o PP nunca estivo por diante de nós en votos. Outra cousa foi que primeiro se deron mal uns datos referentes ao partido xudicial de Chantada, onde non se contabilizaban os votos do PSOE de Monterroso, mentres que na zona de Lugo pasou igual, xa que houbo erros á hora de dar os datos de dúas mesas na capital e unha en Castro de Rei. Iso fixo que parecese que había unha igualdade que non era tal, porque nós tiñamos as actas e sabiamos que contabamos con diferenza suficiente para gobernar.

Está entón satisfeito de como xogaron o partido?

Estamos moi satisfeitos porque, en termos de gobernabilidade, o PSOE saíu vitorioso destas eleccións. Conseguimos alcanzar todos os obxectivos marcados tanto pola executiva como polo comité provincial, que basicamente era manter as 27 alcaldías, que aínda poden ascender a 29 dependendo de posibles pactos; seguir á fronte do Concello de Lugo, onde Lara Méndez mesmo aumentou en número de votos, e manter o goberno da Deputación, que é o que conseguimos. Por tanto, estamos moi satisfeitos, xa que ademais fixémonos con alcaldías en feudos históricos do PP, como Antas de Ulla ou Taboada.

Aínda así perderon concelleiros a nivel xeral e en concellos de tradición socialista, como Becerreá, quedaron ata sen representación.

O noso obxectivo nestas eleccións era presentar candidaturas nos 67 concellos da provincia e ese é outro obxectivo que conseguimos. Efectivamente, no caso de Becerreá a xente non soubo valorar o traballo dos nosos compañeiros, pero espero que en seguintes convocatorias haxa un equipo renovado para que os veciños poidan volver confiar nos socialistas, porque todos sabemos o que pasou alí.

En Monterroso tamén optaron por un candidato veterano.

En Monterroso deuse unha gran fragmentación de voto, tanto pola esquerda como pola dereita. Pola esquerda, o PSOE conseguiu tres concelleiros, dous o Partido Galego e un o BNG, o que suma seis. Mentres, o PP con tres e Independentes con dous suman cinco. O lóxico, entón, é que gobernemos alí.

Coa Deputación xa confirmada, pensa que haberá problemas en reeditar o bipartito co BNG?

Eu estou satisfeito con este último mandato no que conseguimos volver traer a normalidade á Deputación, que agora é noticia polo que é capaz de xerar e non por situacións alleas. Imos esperar a que a executiva galega nos dea as directrices e, a partir de aí, negociaremos co BNG para facer un goberno de progreso. A composición numérica de deputados é a mesma –10 PSOE, 3 BNG–, polo que non creo que haxa problema para alcanzar un acordo de base.

José Tomé. XESÚS PONTE

Falaba de satisfacción por este último mandato. Hai algún logro do que estea máis orgulloso?

Estou moi satisfeito destes últimos catro anos porque fixemos que a Deputación sexa unha entidade útil para os 67 concellos lucenses. No conxunto da provincia José Tomé, diante do pazo de San Marcos. LUGO inxectamos 212 millóns de euros á economía lucense, 17 millóns no caso da capital.

En que proxectos se concretaron?

Traballamos en mellorar a rede viaria. Hai que lembrar que Lugo ten máis de 4.200 quilómetros de estradas provinciais, a máis extensa de toda España, e resulta moi cara e difícil de manter sobre todo nunha provincia de pouca poboación como é esta. Pero tamén mantivemos colaboracións noutros moitos campos, como o sector primario, o comercio, o tecido asociativo e, sobre todo, nun piar fundamental como son os servizos sociais.

Refírese aos centros de maiores?

Efectivamente, cando cheguei á presidencia había tres residencias abertas e agora están a funcionar nove. É dicir, que fomos capaces de abrir seis. É verdade que algunhas estaban xa moi avanzadas, pero outras non. Ademais, estamos a traballar noutras como as da Pontenova, Guitiriz ou Becerreá e xa se están redactando os proxectos doutras novas.

Inversións ► "A Deputación de Lugo é a que máis colabora coa universidade, en concreto coa USC a través do Campus Terra"

En que outros sectores centraron os seus esforzos?

Centrámonos tamén no turismo, impulsando iniciativas que se traduciron nun importante incremento de visitantes na Mariña, Lugo capital e Ribeira Sacra, co que iso conleva para a activación da economía e para fixar poboación no rural. Neste sentido, proxectos como o parque central de Galicia, en Antas de Ulla, resultan fundamentais e, sen dúbida, van supoñer un gran revulsivo para a zona. Pero tamén quero destacar outros ámbitos como o universitario. Somos a Deputación de España que máis colabora coa universidade, no noso caso concreto coa USC, a través do Campus Terra.

Como se traducen esas axudas?

Ademais desas axudas económicas directas, cedemos edificios como o de Formación do Profesorado ou a Granxa Gayoso Castro, que fai que a USC sexa a única universidade con 70 vacas para prácticas dos alumnos de Veterinaria. Esa liña de apoio ao sector primario é na que queremos seguir traballando, con apoio tamén a colectivos como Asoporcel, para tentar facer unha granxa de cría de porco celta, similar ao que xa facemos con Acruga a través de Gayoso Castro para potenciar a raza rubia gallega.

Non podemos esquecer que boa parte do mandato estivo marcado polo confinamento e as limitacións polo covid. Como lles afectou?

O covid retardou todo, pero o peor foi as vidas que levou. Afortunadamente agora coa vacina parece que está superado, pero si houbo un momento que trastornou o traballo diario, xa que, por exemplo, os equipos de obras non podían traballar. Persoalmente, aínda que eu non sufrín a enfermidade, si houbo momentos duros cando vías o estado no que se atopaba xente próxima.

Eleccións xerais ► "Sánchez tomou unha decisión audaz. Hai partido e o PSOE vai sacar un bo resultado"

Se na provincia fai unha boa valoración dos resultados, a nivel nacional a perda de confianza no PSOE traduciuse nun adianto das eleccións xerais ao 23 de xullo.

Estes comicios desenvolvéronse no medio dunha campaña política en contra do PSOE baseada en mentiras e inventos do PP, porque a xente non votaba no País Vasco ou a Bildu, senón que debía elixir alcalde. Aínda así, só perdemos uns 400.000 votos a nivel estatal, aínda que a súa distribución fixo que perdésemos máis poder político que sufraxios. En canto ao adianto electoral, estamos cun Pedro Sánchez moi valorado a nivel internacional, que foi capaz de captar para España 140.000 millóns de fondos europeos, algo que ningún presidente do PP conseguiu nunca. Ademais, foi quen de tomar unha decisión audaz para pedir a opinión dos españois cando os resultados non nos favoreceron.

Entón haberá partido?

Sen dúbida. O PP xa veu dicir que recortará servizos e que baixará impostos aos ricos, o que se traducirá en menos servizos sociais. Así, os cidadáns terán que elixir entre un presidente como Sánchez, que subiu as pensións 80 euros, ou un como Rajoy, que as subía tres euros. Non só hai partido, senón que imos obter un bo resultado.

"Seguirei como presidente da Deputación se o quere o partido"

Hai catro anos dicía que Monforte, onde volveu saír elixido alcalde, era a súa prioridade e que non pensaba na Deputación. Segue sendo así?

Eu sigo dicindo o mesmo. A miña prioridade é Monforte, sen ningunha dúbida, pero estou ao dispor do partido, como sempre fixen e como sempre hai que estar. Se os órganos do partido me propoñen estar á fronte da Deputación ou a calquera outro cargo hai que asumir esas responsabilidades que che encarguen. Así, se consideran que debo continuar como presidente da Deputación, asumireino e senón pois será outro compañeiro ou compañeira, que non pasa nada.

Cre que a cidadanía entendería ese cambio na presidencia do goberno provincial, sendo vostede o secretario xeral?

Eu creo que non estamos nese escenario, pero debemos deixar que primeiro falen os órganos do partido e despois faremos as valoracións que fagan falta.

Pero quizais se corre ese risco de dar certa sensación de guerra interna.

Eu non son partidario de crear problemas onde non os hai. O único que quero dicir é que estou disposto a facer o que me diga o partido.

En canto ás listas para o Congreso e o Senado nas eleccións xerais, prevé moitos cambios?

Primeiro terán que falar os órganos do partido a través das propostas que fagan as asembleas locais. Persoalmente, estou convencido de que presentaremos unha lista moi solvente e que recibirá o apoio da maioría dos lucenses.