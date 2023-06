José Luis López: "Creo que unha gran parte da esquerda me votou a min por medo a que saíra o exalcalde"

Só dous partidos terán representación neste mandato no Páramo: o PP de José Luis López con seis concelleiros e Galicia Sempre do exalcalde popular Gumersindo Rodríguez, con tres. O PSOE, con 80 votos, quedou fóra da corporación e o BNG non logrou entrar.

Obtivo 111 votos máis que no 2019 e unha subida porcentual de 13 puntos, pasando de catro a seis concelleiros e cunha ampla maioría absoluta. Podía pedir máis?

Non, a verdade é que estou moi satisfeito cos resultados. Moi contento porque a xente respondeu ao que se fixo nestes catro anos. É un recoñecemento ao traballo feito.

Esperaba este resultado?

Eu tiña confianza, aínda que es tiveron facendo unha campaña por atrás daquela maneira... Pero eu confiaba na xente e estaba convencido de que se ían sacar bos resultados, non sabía se tan amplos, pero tiña a convicción total. Estaba moi tranquilo porque me parecía que o traballo estaba feito e notaba que a xente o valoraba.

Recibiu moitas felicitacións?

Moitísimas, infinidade. O luns botei unha hora e media contestando mensaxes do día anterior e aínda agora chama moita xente.

Cre que funcionou a integración de Todo polo Páramo e PP?

Funcionou regular, porque ao final como o anterior candidato estivo aí... pois non foi a cousa como se desexaba, pero eu estou contento. A xente que veu apoiou moito e os que non viñeron estiveron por outro lado. Eu contaba cunha integración máis completa, pero non se puido dar.

Como valora o resultado do exalcalde Gumersindo Rodríguez Liz á fronte da lista de Galicia Sempre?

Para min sacou máis resultado do que merecía ou que a min me parecía que merecía. Quedaron o PSOE e o BNG sen representación, que creo que merecían tanto como el, pero é o que hai.

Pensa que haberá bo ambiente no salón de plenos este mandato?

Espero que si, niso estamos e hai que tratar de que así sexa.

Serán só dous partidos, algo que non pasaba dende 2011. Como interpreta a saída do PSOE?

Sorprendeume un pouco, porque non é moi normal que non logre representación o PSOE, que aquí sempre tivo os seus votos. Creo que moita parte das esquerdas me votou a min por medo a que saíra Gumersindo Rodríguez.

Xa tiven os primeiros contactos para reclamar a residencia de maiores con centro de día, que é a miña prioridade"

No último mandato gobernou en coalición co único concelleiro socialista. Cre que cambiará moito facelo agora con maioría?

Agora temos máis posibilidades de gobernar con máis tranquilidade. Por suposto que con maioría traballas máis cómodo, pero non me queixo do pacto co PSOE. Levámolo ben e non tiven moito atranco.

Cales serán as súas prioridades para os vindeiros catro anos?

A miña prioridade é unha residencia de maiores con centro de día, que temos que plasmar canto antes e, se non rematala nestes catro anos, deixala totalmente avanzada. Irá no campo da feira, nunha finca de case mil metros, Casa Amelia, que comprei no meu goberno. Xa temos o proxecto e hai que darlle para adiante canto antes.

A residencia foi precisamente unha das súas peticións ao fichar polo PP. Empezará xa a reclamala?

Xa empecei. Hoxe (por este xoves) aproveitei unha reunión para ter os primeiros contactos e xa estou traballando niso e en máis cousas.