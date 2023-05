"Imos tentar que goberne a lista máis votada, é o sentir maioritario dos vilalbeses"

Un sorriso na cara e a súa inseparable libreta, a que a acompañou na campaña para apuntar necesidades, queixas ou propostas. Nela vai tachando as chamadas xa feitas dunha longa lista de persoas ás que Sandra Vázquez quere agradecer persoalmente a colaboración prestada nestas eleccións.

Que foi o primeiro que fixo ao saber os resultados?

Agradecer a todos os que estaban, afiliados, simpatizantes, colaboradores que nos acompañaron no reconto, a ese equipo que traballou para achegar o proxecto do PP á veciñanza, para explicar o programa electoral, para ver cales eran as problemáticas e as solucións que podiamos aplicar... Eso foi primeiro, e despois atender aos medios e ir buscar ao neno para deitalo, que eran horas.

Como está a ser o día despois?

Sigo coas chamadas de agradecemento á gran familia do PP. Creo que logramos un marabilloso resultado, no que ninguén confiaba. Temos un equipo moi renovado, moi humilde e moi traballador, aínda que tamén quero agradecer o traballo dos tres alcaldes que me acompañaron na campaña, García Leira, Baamonde e Criado. Temos moito que aprender deles, porque todo o que ten Vilalba foi grazas a 40 anos de goberno do PP, mentres que en catro anos do goberno socialista non temos nin unha obra pechada.

E agora, que?

Eu quero recordar que o PP gañou as eleccións, os vilalbeses deron o respaldo a moi pouquiños votos da maioría absoluta. O que imos facer é traballar e tentar que goberne a lista máis votada, é o sentir maioritario dos vilalbeses.

Vese pactando?

Imos ver que pasa.

E ao resto?

Esa pregunta fíxena eu no debate do Iescha. O PP dixo que necesitaba maioría absoluta para gobernar e preguntáballe ao resto que ían facer e non houbo contestación.

Como se ve como alcaldesa?

Tentando lograr todo o prometido. Levabamos un programa electoral realista, aínda que se debe contar con todas as administracións para acadar obxectivos, porque Vilalba soa non pode cos proxectos grandes. Queremos construír a Vilalba do futuro, que é o noso lema, e os tres piares fundamentais son a reactivación económica, mellorar os servizos do concello e atender o rural. Pero eu co que quedo é coas visitas ás parroquias, con esta libreta, onde van apuntadas as reivindicacións que nos facían, tapar un bache, un foco, un contenedor... as cousas pequeniñas. Hai que resolver máis ben o bache diante da casa e non grandes obras, creo que é o que nos acaban de dar como mensaxe os vilalbeses.