La ilusión y dudas de la primera vez

Una nueva generación de votantes llega este domingo a las urnas. En la provincia, 8.518 jóvenes están llamados a ejercer el voto por primera vez. Es una experiencia nueva, que les pone los pies en la tierra sobre algunas de las responsabilidades que conlleva entrar en la mayoría de edad. Hay emoción y también cautela.

Decidir no es fácil

A Julia Fernández Rodríguez le hace ilusión votar el 28M. Será la primera vez que su opinión cuente a la hora de decidir el futuro de Lugo y se lo toma en serio. Es su ciudad, le gusta y, por si fuera poco, está completamente convencida de que es aquí donde quiere vivir.

Julia cumplió los 18 años a poco más de quince días de las elecciones y, mientras iba completando los últimos exámenes del último curso de Bachillerato, ha ido meditando su voto. Dice que está ya bastante segura de a quién va a votar, aunque se toma muy en serio el proceso y cuenta que, antes de tomar una decisión firme, se va a leer más a fondo las propuestas de cada partido.

Deme Vázquez García, vecina también de la capital, tiene claro que se va a estrenar en las urnas y dice que más o menos ya sabe por dónde va a ir su voto. Quiere que sea un voto informado y ya ha estado ya leyendo aspectos de los programas de los distintos partidos, aunque usualmente no está muy atenta a la política.

El melidense Óscar de la Iglesia, que estudia un ciclo superior de Mantenimiento de Instalaciones en el CIFP As Mercedes de Lugo, es casi una excepción entre los jóvenes que explicaron para El Progreso como afrontan su primer contacto con las urnas. Cuenta que tiene su voto decidido desde hace tiempo y que en su papeleta se basa "en lo que dicen que van a hacer por el pueblo".

A solo unas horas de votar por primera vez, Antonio Rodríguez Fontao, de Taboada, que ya ha cumplido los 19, reconoce que él no tiene aún claro a quién votar, y en las mismas dice estar Carlos Torreiro Gayoso, de Palas de Rei y que en su caso ya ha llegado a los veinte años.

Igual que ellos, Diego López, de 18 años y de Lugo, dice que tampoco tiene todavía absolutamente claro su voto. Comparten posición Laura Vázquez de Friol, y alumna de Peluquería en el Instituto Muralla Romana de Lugo, y su compañera de estudios Natalia Pena, de Guitiriz, que dice que ella está aún "ahí, ahí, entre dos personas". Más decidida está Paula Santomé Folgueira, de Vilalba y que tiene 19 años, quien explica que "más o menos ya lo tengo decidido".

Apolíticos y familiares

Carlos Torreiro, alumno del CIFP As Mercedes, reconoce que le hace "ilusión" ir a votar, aunque no sepa aún a quién, y apunta que la opinión de sus padres va a pesar a la hora de decidir finalmente qué papeleta escoge.

No es el único que explica que el criterio de los padres pesará en el suyo y, además, la mayoría declara que la política está lejos de sus inquietudes cotidianas y no es un asunto del que hablen siquiera con los amigos.

La mayoría cuenta que el asunto no entra en las conversaciones con los amigos porque, simplemente, no interesa demasiado. Natalia Pena resume la impresión de algunos diciendo que "la política nos parece más discurso que realidad".

De ese guión prácticamente solo escapa Paula Santomé, que cuenta que en su pandilla no se habla mucho del tema "para evitar acabar discutiendo", porque son un grupo "variopinto", con opiniones muy variadas y, por tanto, evitan lo que les pueda dividir.

Inquietudes

Puede que no estén muy al día de los asuntos políticos, pero al final todos prueban tener inquietudes por el mundo que les rodea. Y lo inmediato, lo que condiciona la vida cotidiana, no les es ajeno. Natalia Pena, que votará por primera vez a sus 21 años —porque en las autonómicas no se sintió interesada en hacerlo aunque ya podía— habla por ejemplo de su entorno, de su vida en una aldea en Guitiriz y cuenta que su día a día son carreteras que necesitan un arreglo y detalla que la vía que llega a su domicilio se arregló en gran parte, pero el asfaltado no llegó hasta su casa.

Julia Fernández sabe que votará pensando en la ciudad, cuya situación, en general, valora. Si se tiene que poner crítica con algo, como amante del deporte dice que lo que más censura le merece en Lugo es la situación del Anexo del Pazo del Breogán. Añade que en su barrio hay también una cancha de baloncesto que "está bastante mal" y un terreno para el fútbol que deja mucho que desear.

También Deme Vázquez tiene una visión en general bastante positiva de la ciudad, aunque dice que cree que hay cosas que podrían mejorarse. A la hora de pedir, su primera demanda sería en materia de comunicaciones, porque le parece que Lugo está demasiado aislada, que no es fácil moverse a otras provincias. Y dificultades de movilidad ve también en la ciudad, de modo que a ella le gustaría que los autobuses urbanos llegaran a más sitios. Deme detalla que vive en Orbazai y que la falta de autobuses al rural lucense la hace dependiente de sus padres y limita su vida social.

Puesta a buscar ideas para mejorar la vida de los jóvenes, Deme cuenta que ella echa de menos ofertas de ocio interesantes. "No hay mucho que hacer" en Lugo, sostiene. Y como joven deportista, su mayor crítica es también para el estado del Anexo del Pazo.

El aislamiento y las comunicaciones son una cuestión que también inquieta a Laura Vázquez, que reconoce que en su caso el objetivo sería poder venirse a vivir a Lugo.

Decisiones de futuro

Los nuevos votantes llegan a las urnas para participar en una toma decisiones que afectará a su futuro, que algunos tienen perfilado de forma muy clara. Julia Fernández Rodríguez, por ejemplo, piensa más en el futuro que en poner peros a su ciudad. Tiene muy claro cuál quiere que sea futuro: Quiere ser profesora y quiere trabajar en Lugo.

Deme Vázquez, en cambio, no tiene claro que quiera quedarse a vivir aquí en el futuro, porque a veces Lugo se le hace pequeño y siente que está aislado y faltan cosas, ocio, oportunidades... Ahora está acabando el instituto y el siguiente paso será ir a estudiar a A Coruña.

En las mismas está Diego López, que dice que Lugo le gusta mucho, pero que cuenta que, aunque le gustaría quedarse en Galicia, espera asentarse en el futuro en una ciudad más grande.

Generación covid

Los nuevos votantes se acercan a la realidad de la mayoría de edad tras haber vivido una adolescencia condicionada por el covid, que a casi todos les ha marcado de alguna manera.

Dice Óscar de la Iglesia que cree que el covid sí ha marcado la forma de ver la vida de los más jóvenes y Antonio Rodríguez da aquello por pasado, aunque reconoce que "fue un poco depresivo", mientras que Carlos Torreiro se muestra convencido de que la pandemia hizo a los jóvenes de su generación "más maduros".

Pero causó también daños. Paula Santomé opina que se han convertido en una generación "más aislada socialmente", algo que cree especialmente cierto en los jóvenes que viven en las ciudades. De ese "aislamiento" hablan también Diego López y Laura Vázquez.

Otros temen, incluso, que haya dañado a su futuro. Es el caso de Julia Fernández, que quiere ser profesora y para llegar a conseguirlo sabe que tiene que aprobar unas oposiciones. Antes de llegar ahí se enfrenta a la inquietud de sentir que, quizás por culpa del covid, ella llegue a la universidad en peores condiciones que los estudiantes de unos años atrás. El año del covid el curso fue tan irregular que le preocupa que haya afectado a las notas medias necesarias para acceder a la carrera. Y, a mayores, está la realidad de los que hicieron el acceso a la universidad en pleno año covid, cuando las cosas se le pusieron más fáciles a los alumnos en la selectividad.