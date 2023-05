Modesto Renda: "Gobernarei para todos, tamén para os que non pensan coma min"

Vese na alcaldía?

Nas parroquias saben quen os escoitou durante os catro anos e non só 15 días antes das eleccións. Os autónomos non esquecen quen arrincou as axudas que a alcaldesa se negaba a tramitar. E as familias lembran quen falou pleno tras pleno de políticas efectivas de conciliación. Véxome servíndoos como alcalde.

Cal é o principal reto para Vilalba?

Hai que dar prioridade á ampliación do polígono e rematar coa parálise administrativa cunha Relación de Postos de Traballo que poña orde no Concello. Tamén é imprescindible desbloquear o PXOM; redactar unha ordenanza de tramitación que simplifique a obtención de licenzas de actividade, funcionamento e obras e facer xustiza coas parroquias en materia de investimentos.

Como afronta as eleccións despois de pasar polo goberno?

En 2020 asumín a miña saída sen dramas e concentreime en facer un labor de oposición responsable, serio e en positivo. Por cada crítica fixemos unha proposta e demostramos altura política para chegar a acordos en beneficio da veciñanza. Agora quero trasladar este xeito de facer política ao goberno. Escoitando e gobernando para todos, tamén para os que non pensan coma min.

Hai que dar prioridade á ampliación do polígono e rematar coa parálise administrativa cunha RPT que poña orde no Concello

Vese de novo pactando?

Independentemente de que sexamos primeira, segunda ou terceira forza, deixareime a pel en procurar consensos.

Con que candidato iría de cañas?

Con todos. Sei que, a pesares das diferenzas, poderiamos chegar a moitos puntos de encontro. A política debe ser iso.

E a quen pensa que vai botar de menos?

Os concelleiros máis sensatos de PP e PSOE marcharon. Non é casualidade.

Dicía hai catro anos que un soño por cumprir sería asistir á inauguración do centro de día. Segue a ter o mesmo soño?

Somos a única formación política que ten unha proposta clara no relativo á localización e no relativo ao financiamento. É por isto que tantos votantes do PSOE votarán Vilalba Aberta.

Se tivese que exportar de Vilalba que non fose o típico, que sería?

Vilalba podería ser unha referencia do turismo de Congresos en base ao potencial do auditorio e á súa privilexiada situación como encrucillada de camiños.

Ten algunha manía?

Cóstame moito delegar.

Recomende un libro...

A cidade dos prodixios, de Eduardo Mendoza.

Din no seu programa que aplicarán a lexislación vixente en materia de Memoria Democrática por primeira vez en Vilalba. Van quitar o busto de Fraga?

Ninguén entendería que un alcalde pasara por enriba da Lei do Solo; da Xeral de Subvencións ou da Lei de Bases de Réxime local. Pois o mesmo pasa coa Lei de Memoria.