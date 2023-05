Fran Cajoto: "Sería impresionante poder parar o tempo ou alongar as horas do día"

Cando en 2019 se presentou como candidato socialista ás eleccións municipais en Foz, moi poucos sabían quen era. Sen ser coñecido e sen experiencia na política, conseguiu darlle ao socialismo focego aquilo que lle faltaba para volver ter as urnas da súa parte. Catro anos despois parece manter a ilusión do primeiro día, agora con máis experiencia e algunha que outra desilusión.

Dende comezos do mandato leva unha pulseira coas cores do concello que lle fixo José Ramón Villarino, ‘Jamones’, e que lle recorda o seu compromiso co concello. JMA

Como definiría a súa entrada na política?

Moi ilusionante. Era un mundo por descubrir e tiña moitas ganas de facer cousas. Cando non tes relación coa política, como era o meu caso, ves este mundo cun descoñecemento absoluto e como un campo aberto para descubrir.

E que foi o que descubriu?

Atopei unha administración que ten un sistema de funcionamento que nos permite facer cousas, pero non coa axilidade que nos gustaría. Adáptaste e con traballo e esforzo suples a falta de experiencia.

Como recorda o primeiro día no despacho da alcaldía?

Foi unha alegría tremenda compartida cos compañeiros. O primeiro que fixemos nese momento foi facer unha foto que queda no noso recordo porque obtivemos aquilo que buscabamos, que era a posibilidade de empezar a traballar polo concello.

Dende adolescente leva reloxos da marca Casio. Sempre ten que mirar a hora no reloxo e non sae da casa sen el. JMA

E que balance fai destes anos?

Positivos, incluso moi positivos, polos resultados que se empezan a ver. E iso que tivemos unha pandemia que nos obrigou a reinventarnos, tanto aos que tiñan experiencia como aos que non a tiñamos, porque houbo que construír algo dende cero. Se non foran positivos e non mantiveramos a ilusión, incluso redoblada, e se non víramos a necesidade de seguir traballando non nos presentaríamos á reelección. Tamén tes momentos de frustración porque ves que non chegas a todas partes, pero o balance final é positivo e así tamén mo transmiten na rúa.

Cal é agora o seu proxecto para Foz?

Temos un programa electoral completo que contén moitas propostas. Desde o punto de vista da conexión, por exemplo, nestes catro anos conseguíuse levar a fibra óptica a todas as parroquias e fáltanos unha pata que é cobertura de telefonía móbil para que a xente non esté illada en ningún sitio do concello, e isto tamén implica a mellora de camiños rurais, que o queremos potenciar. O auditorio ten que ser unha prioridade e hai infraestruturas nas que avanzar como a depuradora ou a accesibilidade. Tamén hai que pensar nun Foz de futuro e iso implica aportar a experiencia, a capacidade e a imaxinación non só do equipo de goberno e dos veciños senón tamén de xente que constrúe espazos, por iso queremos facer un concurso de ideas bienal que nos permita avanzar en modernidade e pensar en Foz como cabeceira de comarca, algo no que xa se está a converter.

Como cambiou a súa vida dende que é alcalde?

Agora son unha persoa pública, polo que iso implica unha perda de privacidade. Considérome unha persoa moi sociable e tamén é positivo o trato humano e coñecer moitas persoas interesantes das que aprender cada día, pero si que intento apartar a vida política da privada.

Como é un día na alcaldía?

Para min empeza ás oito da mañá na nave municipal e acto seguido tomo un café no peirao vendo as noticias do día. Despois xa subo ao concello a atender os asuntos diarios.

Como desconecta do despacho?

Iso é moi complicado, aínda non o logrei salvo algunha fin de semana.

Como lle gustaría que o viran os veciños?

Como un igual, como unha persoa cercana e amable e traballador.

Que quería ser de pequeno?

Futbolista, coma todos. Despois virei cara Belas Artes e ao final dudei ata o último momento entre Enxeñaría de Camiños ou Arquitectura e, finalmente, quedeime coa enxeñaría.

Sempre leva no peto un chaveiro coas chaves do coche e do concello. Asegura que é unha ferramenta de traballo indispensable. JMA

Se puidera elixir un superpoder, cal sería?

Un que me permitira ter máis tempo. Sería impresionante poder parar o tempo ou alongar o día e que tivera 26 ou 27 horas.

Elixa un lugar de Foz.

Teño varios. Vivo en Lousada onde o amencer é espectacular, pero tamén en San Martiño, onde nacín, dende o alto das Arieiras ves un atardecer coa Frouxeira ao fondo que é impresionante.

Como é a súa relación coas redes sociais?

É unha ferramenta de traballo que ben utilizada é moi interesante. É unha maneira de falar de xeito indirecto con todos os habitantes e explicarlles o que se está facendo.