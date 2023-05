Bernardo Fraga: "Fai falta unha forza local para tirar das orellas ás grandes"

Bernardo fraga fundou hai catro anos o partido independente Por Viveiro, co que volve a presentarse ás municipais.

Como viviu estes anos como concelleiro independente?

A experiencia foi moi satisfactoria, recibimos o respaldo de case o 15% das nosas veciñas e veciños (2 edís) e empezamos a traballar de forma construtiva. A primeira parte do mandato veu condicionada pola pandemia, na cal propuxemos un plan de axuda bastante ambicioso para os autónomos e foi unha satisfacción axudar nos momentos máis difíciles. E nos últimos anos fixemos unha oposición construtiva para chegar a acordos cos diferentes partidos.

Volven presentarse. Está o proxecto de Por Viveiro consolidado?

Seguimos porque Viveiro está abandonado polas grandes forzas políticas, estamos instalados nunha sensación de decadencia e de abandono tanto na xestión municipal, que é nula, como no abandono da Xunta e do Goberno. A Xunta nin fai as estradas prometidas nin ningún investimento ambicioso para transformar e o Goberno tampouco completa a autovía. Botamos en falta unha política de captación de empresas, perdemos nestes anos 400 postos de traballo fixos. Fai falta que unha forza política local siga para tirar das orellas ás grandes forzas e dicirlles que non o fan ben.

Que sensacións está a palpar nesta campaña?

Noto que a xente, dentro da apatía xeralizada coa política, participa bastante máis nos nosos actos.

Que resultados agarda?

Pola nosa parte esperamos ter o apoio maioritario dos nosos veciños para liderar o cambio que necesita o Concello de Viveiro. Entendo que o PSOE ten que ter un desgaste porque a sensación que se percibe é de que o traballo neste mandato foi nulo, a xente fala de que é necesario un cambio.

Ten a experiencia de estar nun goberno, en 2011 co BNG en bipartito co PSOE, volvería entrar ou quedou escarmentado?

Falar de futuribles é moi complicado. Para min o acceso ao goberno no seu momento foi unha experiencia moi enriquecedora aínda que foi un paso efémero, só estivemos un ano e non deu tempo a facer cousas.

Cal é a base do seu programa?

A aprobación do PXOM, demandar as infraestruturas necesarias, recuperar o foro económico, realizar un plan de captación de empresas, recuperar a vexetación dos xardíns Noriega Varela...

Que sería o primeiro que faría?

A necesidade máis imperiosa é a aprobación do PXOM, a súa falta provoca unha inseguridade xurídica que fai que ninguén queira vir ao noso concello.

Ten algún truco para compatibilizar traballo, casa e Concello?

Require moita organización e botar man dos avós.

Cambioulle moito a vida ser pai?

Si. Aínda que provoca algunhas limitacións o que enche por outro lado merece a pena, é algo único.

Conserva algunha afección?

Entreno 3 días á semana e xogo na liga de veteranos de fútbol sala.