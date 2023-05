Fabiola García apoya la campaña del PP con un maratón de visitas

La conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, cubrió este lunes un auténtico maratón por la comarca mariñana para responder las demandas de candidatos del PP en Foz, Burela, Xove y Viveiro, donde la aspirante a alcaldesa Mariña Gueimunde recibió a García reclamando su apoyo para atender necesidades básicas, como la creación de un centro de día, más plazas públicas en las guarderías o espacios para el ocio y la formación de los jóvenes, y lamentó que la urgencia de Aspanane por contar con una residencia deje a Viveiro sin dicho servicio.

La directora, Elena Santos, repuso: "Llevamos 7 años esperando y surgió una oportunidad". Fabiola García hizo algo más que tomar nota de las peticiones y habló de la experiencia y la insistencia de Gueimunde, que "es de ese tipo de personas que están pidiendo antes de llegar a la alcaldía. En Semana Santa me decía:

Creo que Viveiro lleva 20 años parado, no quiero la gente se marche por falta de servicios sociales, sino que seamos capaces de asentar población y que los vecinos tengan suficientes plazas de guardería para compatibilizar la vida familiar y laboral, que las personas mayores tengan centros de día y las familias tengan cada vez mejor calidad de vida", relató.

Mariña Gueimunde afirmó que "no se me escapa que en Viveiro existen necesidades, merecemos algo más, pensamos que existen carencias y creo que existe la posibilidad de mejorar lo que falta, pero ni siquiera se aprovechan ayudas que ofrecen otras administraciones como la Xunta para responder a las demandas de los

diferentes colectivos. Estoy dispuesta a pelear por ello", aseguró la alcaldable popular.

Y la conselleira confirmó que el Concello de Viveiro no solicitó la línea de ayudas dotada con 30 millones de euros para construir, ampliar o rehabilitar inmuebles para disponer de más plazas en guarderías, cuando "es una magnífica oportunidad".

Gueimunde también potenciar la Casa da Xuventude y un convenio para el uso

continuado del albergue de Area.

García planteó que Viveiro pueda tener una sede de la Unidade de Atención Temperá para evitar los desplazamientos a Burela. La candidata también pretende atender la demanda de un centro de día para los mayores, porque "es urgente y trataremos de negociarlo" y la conselleira apuesta por potenciar el servicio de ayuda a domicilio (SAF), con más de 100 personas en lista de espera.

El candidato de Xove, Demetrio Salgueiro, aseguró que "axudamos a Aspanane para que o seu soño de ter unha residencia na Mariña se faga realidade", dijo durante una reunión con la conselleira e integrantes del colectivo.

Reunión con Aspanane y el alcaldable de Xove. EP

El aspirante de Burela, Manuel Rouco, prometió aumentar el gasto social para atender todas las necesidades pendientes. "Máis alá das palabras e das boas intencións, o PP demostra que cumpre coa palabra dada e hoxe a conselleira veu coñecer o traballos das fundacións Eu Son e Afan". Añadió que la trabajadora social Maite Lanza llevará la concejalía de Servizos Sociais si logran gobernar.

En Foz, el alcaldable Javier Castiñeira, afirmó que "a política social do bipartito foi un auténtico fracaso; botaron catro anos para renovar o contrato da axuda no fogar e crearon unha crise inxustificada coa residencia. Pola contra, o PP puxo a funcionar a residencia, triplicou o SAF e é o único que pode dar solución ao antigo asilo".

INDUSTRIA PARA RIBADEO. "Unha das primeiras medidas que faremos é unha rebaixa do prezo das parcelas industriais. Necesitamos un tecido económico forte e levamos moito tempo loitando por un parque empresarial en condicións, porque temos polígono pero hai que incorporarlle a palabra industrial", indicó Daniel Vega, que en una reunión con el vicepresidente Francisco Conde y empresarios, abogó por hacer de Ribadeo "un referente económico na Mariña, atraendo empresas e facilitando a súa instalación a través da redución da burocracia".

El desayuno con empresarios de Vega con Francisco Conde, en Ribadeo. EP

El alcaldable del PP quiere "favorecer o desenvolvemento do urbanismo para o crecemento de Ribadeo e non poñer paus nas rodas como é habitual no goberno do BNG". Vega propone espazos de coworking, viveros de empresa y un portal de emprendimiento digital con asesores técnicos. Apoya rebajar impuestos impulsar la

hostelería y el comercio: "Vemos necesario reducir taxas, fraccionar o Ive e eliminar a plusvalía".

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, considera necesario "contar con administracións que ofrezan axilidade administrativa, apoio financeiro, acceso a solo empresarial, asesoramento e axudas ante os retos actuais de dixitalización, sustentabilidade e eficiencia enerxética".