Lugo era una de las pocas ciudades en Galicia en las que Ciudadanos todavía tenía representación, aunque la opinión generalizada en la ciudad era que se debía más a Olga Louzao que a la marca. Sea como sea, en las elecciones del pasado domingo la formación naranja perdió sus dos actas, que pasaron al PPdeG. Louzao, coordinadora también de Ciudadanos en Galicia, reflexiona sobre la situación política.

¿Ha asumido ya la salida del Concello después de ocho años?

Bueno, lo llevo bien, volviendo a la normalidad. Aún no me acostumbro, es bastante choque. Tiene sus cosas buenas, como que tengo tiempo y vida, pero es un proceso de duelo que tengo que pasar.

¿Qué le parece la decisión de su partido de no presentarse a las generales?

Yo estaba en la reunión y apoyé que no nos presentásemos.

¿Por qué?

Creo que ahora mismo, con la situación tan polarizada que hay, presentarse es volver a tener malos resultados, quemar a las bases y recursos, quemar a los candidatos que haya... Con cualquier decisión que tomaras, los resultados iban a ser los mismos. Ahora mismo hay que recuperarse, la situación es tan tremendamente polarizada que nuestro espacio no existe, no lo hay. Es conmigo o contra mí. No es que ninguna de las alternativas me convenza, creo que será la primera vez en muchos años que no vaya a votar, pero es que al final no se votó ni en clave autonómica ni municipal, se votó en clave «hay que echar a Sánchez». El desgaste ha sido bárbaro, ahora hay que rearmarse. Creo que presentarse ahora es un error. A lo mejor es falta de valentía o que yo vengo de una campaña física y psíquicamente agotadora, pero lo veo sin sentido, no es el momento.

¿Cree que existe la posibilidad de que Cs se rearme?

No sé si Ciudadanos, pero el espacio existe. Si finalmente hay un cambio de ciclo en el que gobierne el PP, lo tendrá que hacer apoyado en Vox y volveremos a vivir la misma historia que con Pedro Sánchez, que las decisiones no las tome un partido de derecha o centroderecha o de izquierda o centroizquierda, que las tomen los extremos.

Por los resultados, no parece que Ciudadanos ocupase el espacio de centroizquierda, el trasvase de todos los votos ha sido directamente hacia la derecha.

Pero es que yo creo que hay mucha gente de centroizquierda que en estos momentos no está de acuerdo con el PSOE. Esto es la polarización, la confrontación extrema de la sociedad. En Lugo nos hemos podido evadir un poco de ese debate y centrarnos más en lo local, nos centramos en hablar de Lugo, pero en otros espacios autonómicos hemos visto que no era así.

Pese a ello, en Lugo los votos han llevado directamente sus dos concejales al PP.

Es que el voto es irracional muchas veces, depende del momento. ¿Por qué cuando nacimos sí y ahora no? Son momentos políticos distintos, hay mucho cabreo generalizado, pero no voy a decir que mis resultados son culpa del voto del telediario. Yo he defendido mi proyecto para Lugo y la responsabilidad de los resultados es mía.

Es usted coordinadora de Ciudadanos en Galicia. ¿Cómo ve el futuro próximo de su formación en la comunidad?

Tenemos en julio otra reunión para ver la hoja de ruta y a partir de ahí cada uno tomará su decisión. Me gustaría que el espacio no desapareciera, hay gente muy válida que puede ocuparlo, con un liderazgo más fuerte, más presencia y un partido creado de abajo a arriba