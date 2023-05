La candidata del PSOE a la alcaldía de Ribadeo, Marta Rey, avisó a todos ribadenses de que no utilicen las papeletas enviadas a las viviendas por correo durante esta semana ya que son erróneas y serían votos nulos.

Debido a un error en la documentación para la votación al PSOE que se envió a los domicilios de los ribadenses no se encuentra la papeleta correspondiente al municipio de Ribadeo, sino que aparece la de Monforte de Lemos, la lista encabezada por José Tomé.

Aunque el resto de la información que se envía en el sobre es correcta, esa papeleta no lo es y por ello Marta Rey lamentó este problema de última hora que no se pudo corregir. Por eso pidió a los vecinos que vayan a apoyar a su partido que cojan la papeleta del PSOE en los colegios electorales y no la lleven de casa.