Eloy Pérez sinala como prioridade para Monterroso construir unha "verdadeira" residencia

O candidato do PP á alcaldía de Monterroso, Eloy Pérez, sinalou no pódcast En primeira persoa, que impulsaron os populares de cara ás eleccións municipais do 28-M, que unha das prioridades para o municipio que aspira gobernar é "a construción dunha verdadeira residencia da terceira idade", xa que "os fallos do deseño da infraestrutura que se lle chamou residencia da terceira idade impediron que acadase esa cualificación".

Ademais, o alcaldable marca como obxectivos dotar o concello "da máxima cantidade posible de servizos" e potenciar o parque empresarial, para o que se está a traballar na mellora da conexión coas vías de altas capacidade, así como potenciar citas que converteron Monterroso na vila "máis atractiva da contorna". Pérez Sindín refírese así á Feira de Santos, "o gran supermercado rural que trascende as fronteiras de Galicia”, ou o festival Agrocuir, que dá boa conta do "incluínte, aberta e acolledora que é a xente de Monterroso".

Así mesmo, o candidato popular, como habitual que é da área recreativa da Peneda, recomenda a súa visita, como tamén o fai co centro de interpretación A Vila das Feiras onde, "grazas ao noso empeño e o apoio da Xunta", se pode coñecer como medrou a localidade "en máis de 800 anos de historia".