Lara Méndez: "Espero unha oposición que sume e non malas praxes e anónimos"

Lara Méndez exhala seguridade. Di que a súa alegría é froito de que os lucenses renovaron a súa confianza no goberno progresista que encabeza e na folla de ruta que ela trazou para a cidade. Pero a alcaldesa non só sae reforzada en Lugo. Nun momento de caída do seu partido, ela saíu empoderada das urnas e os resultados de Lugo foron claves para decidir o futuro da Deputación e iso eleva a súa posición de fortaleza no partido.

Tivo momentos difíciles no último mandato, pero creceu uns 800 votos. Podería ter aínda máis vantaxe de non ser pola caída do seu partido a nivel nacional?

A situación afectou na medida en que foi xeralizada. Pero en Pontevedra e Lugo subiuse en votos e penso que primou a clave persoal. O partido ás veces leva o vento a favor e outras non e en Lugo primou o proxecto e que se visibilizou o labor que se fixo.

Sente que os lucenses revalidaron as súas políticas?

Si. Nos presentabámonos cun programa cumprido pese ás dificultades que supuxo a pandemia, e explicando o que queremos facer na cidade, e os lucenses revalidaron ese proxecto.

O PP, con todo, estivo moi preto da maioría absoluta e gañou en todos os barrios e parroquias. Que conclusións saca deses resultados?

A realidade é quen nun contexto desfavorable o meu proxecto non só se mantivo, senón que incluso creceu en Lugo. Candia, polo contrario, non logrou os seus obxectivos e só absorbeu os votos de Ciudadanos.

Pensa que o crecemento do PP se debe só á captación do voto de Ciudadanos?

O PP mantivo o seu electorado e captou o de Ciudadanos e o resultado foi a subida das tres formacións que quedan no Concello.

O meu proxecto mantívose nun contexto desfavorable e Candia non logrou ningún dos seus obxectivo

Quedan só tres partidos. Fará iso o goberno máis cómodo?

O goberno vai a ser o mesmo, primeiramente porque se vai basear no acordo programático que pechemos e segundo porque vai estar conformado por dúas formacións que temos unha experiencia de catro anos e polo tanto xa hai un punto de partida. É certo que a oposición vai estar nun só bloque e o que me gustaría é que fora construtiva, de sumar, propositiva e non de anónimos e de malas praxes e de todo vale con tal de minar ao goberno, porque quen sofre fi nalmente iso é a cidadanía e a cidade. E vímolo nestas eleccións, onde fomos quen de subir en barrios onde se tentou instaurar o medo, a confrontación, incluso entre veciños. Polo tanto, espero que faga esa lectura, que aprenda diso e que formule para os próximos catro anos unha oposición construtiva, de sumar e de colocar a Lugo e os lucenses por riba de todo.

Falou xa co resto dos candidatos?

Falei con Rubén Arroxo e con Olga Louzao, pero non recibín na noite electoral algunha chamada que penso que debería recibir por parte do Partido Popular. Si teño que dicir que algúns concelleiros, entrantes e saíntes, si me mandaron parabéns e felicitacións, pero algunha ausencia significativa tamén houbo.

Ou sexa, que Elena Candia non a chamou?

Non.

Xa dixo o que espera da oposición, pero na campaña non faltou crispación. Confía nun cambio do clima político.

Eu pídolle un cambio de ton e de actitude. E pido un cambio das prácticas usadas pola señora Candia. Eu xa coincidín nunha etapa de goberno coa señora Candia e xa vivín en primeira persoa esas malas praxes. E vimos como intentou crispar en distintos barrios da cidade, xerando temor, incertidume e incluso malestar entre os propios veciños. Non creo que sexa esa a forma de traballar e polo tanto pídolle que sexa responsable neste papel que lle toca asumir, porque esa labor de control e fiscalización ten a súa importancia. Pero non todo vale co fin de erosionar un goberno. Ten que pensar nos intereses dos cidadáns e da cidade e non nos seus persoais.

Temeu un sorpasso do BNG?

Non.

Xa falei co BNG . Haberá que establecer a folla de ruta a seuir, dentro do modelo de cidade que fi xei hai oito anos

E empezaron a tratar da formación do novo goberno?

Si, xa temos falado e esta semana teremos o primeiro contacto. Hai un punto de partida e haberá un obxectivo programático que será o que teremos en conta no goberno, máis alá de que somos dúas formacións distintas. O que toca ver é a folla de ruta a establecer dentro do modelo de cidade que teño xa fixado dende hai oito anos para materializalo e seguir mellorando Lugo.

O reparto de áreas será igual?

Primeiro hai que facer ese acordo programático e, a partir de aí, facer distribución de competencias. Iso hai que facelo tamén en función dos perfi les dos concelleiros, porque no BNG son os mesmos, pero nós temos dúas novas incorporacións e trátase de buscar os mellores perfi les para cada ámbito, para ser máis efi cientes e que haxa unha efi cacia que redunde no día a día da cidadanía.

O reparto de concelleiros é o mesmo, pero en porcentaxe de voto creceu algo máis o BNG. Afectará iso á hora de formar goberno?

Hai que falar de distintas cuestións, pero o importante aquí é esa folla de ruta e de atribuír as funcións pensando na máxima efectividade no ben da cidade.

A situación dos barrios foi determinante na campaña. Vostede sinala a Candia como activadora do descontento, pero movementos críticos hainos desde tempo atrás. Vai afectar ese asociacionismo á forma de facer política da alcaldesa.

Non, en absoluto, porque a tónica dos últimos oito anos xa foi a comunicación continua coa cidadanía. E nesa escoita activa que practico, para min é importante que haxa un movemento asociativo vivo. Seguiremos tendo esa comunicación porque nós non imos esquecer os veciños porque teña pasado a cita electoral. Esa relación manterase e un exemplo será agora o casco histórico, porque as obras de peonalización van durar meses e ese contacto será necesario. Esa relación cos veciños é a miña obriga e a miña forma de entender a política.

Foi ao final un acerto iniciar as obras do centro sen atender a un risco electoral.

Acertei, e non só polo resultado electoral, que no casco histórico foi similar ao de hai catro anos. Mais aló diso, acerto no momento en que actúo con responsabilidade. O cómodo e o fácil desde o punto de vista electoral houbera sido retrasar esas obras ata xuño, pero sería irresponsable. Eu non podo poñer en risco fondos europeos por un único fin de sacar rédito político, porque estaría primando o meu interese persoal por riba do dos lucenses. Eu iso non o fixen nin o farei nunca. Sería un egoísmo persoal que eu non practico.

Que é o primeiro que lle gustaría asinar ao renovar como alcaldesa?

Hai moito, pero para min é importante, por exemplo, que imos seguir adiante co proxecto para a rehabilitación da Milagrosa e o barrio Feijóo. Hai que facer un esforzo para que volvan a ser barrios atractivos para o asentamento de poboación. E fóra diso hai moitísimos proxectos e xa mesmo [hoxe] adxudicaremos o da Praza da Constitución, que nos vai permitir seguir coa creación de espazos abertos e humanizados. E a parte social vai seguir estando moi presente e de cara ao verán hai que sacar xa plans de conciliación.

Fala de programa social. Baralla asumir propostas que fixo Candia nese eido para programas de atención en Calde ou na antiga Aspnais?

Para nós as políticas sociais son fundamentais e trece millóns do noso orzamento anual van para competencias impropias, pero o que non pode ser é basear un programa en tres piares: cousas ilegais, cousas que xa se están facendo ou asunción de competencias impropias, como é a de saúde, que é materia exclusiva da Administración autonómica. Nós o que nos comprometemos é a reivindicar, xestionar, pedir a implicación das administracións que teñen as competencias. E iso vouno solicitar independentemente de quen goberne.

Incorporará ao equipo de xestión técnicos de fóra, como directores xerais?

Vai haber moitas xubilacións e imos ver se somos capaces de que o funcionariado poida sacar adiante os proxectos, pero se se require nalgún momento reforzar tampouco teriamos problemas en facelo porque xa o teño feito noutras ocasións. Sempre vai primar o interese xeral.

"A Deputación debe ser útil, á marxe de quen a presida"

Lugo foi decisivo á hora de manter a Deputación. Ese resultado pode dar lugar a algún xiro nesa institución?

Agora abrimos un novo proceso. Temos uns órganos que é onde decidimos como se constitúe o provincial. O que nos toca agora é dilucidar. Previsiblemente esta semana teremos xa a primeira reunión da executiva e establecerase a folla de ruta e os procedementos, que hai que ir compaxinando coa campaña das eleccións xerais do 23-X.

O seu partido levou varapaus na provincia. Vai influír ese feito na Deputación? Veranse novos equilibrios políticos.

Independentemente de quen sexan deputados e deputadas ou o presidente ou presidenta, o que ten que facer a institución é xogar un papel útil á cidadanía. No ano 2007, coa entrada de José Ramón Gómez Besteiro, houbo un cambio importante desa administración, que pasou de ser opaca, nada transparente e moi alonxada da cidadanía a ser unha administración do cidadán, aberta. Eu formei parte oito anos como vicepresidenta e houbo un xiro que o cidadán percibiu e agora ese ten que ser o obxectivo principal, independentemente das persoas que vaian formar parte desa administración.

Os resultados que acadou en Lugo reforzan a súa posición política no partido?

Xa son a vicesecretaria xeral do PSdeG e polo tanto teño voz nos órganos de dirección autonómicos e, por ende, nos de dirección provincial e local. Evidentemente, cando un ten o respaldo cidadán sempre é un plus. Dado o contexto xeralizado, a situación de Lugo é a que é, porque ese apoio social non só permitiu manter o Concello senón tamén a Deputación. E era moi importante continuar na administración provincial para poder seguir levando a cabo as nosas políticas.

Vostede é case unha excepción nos resultados o 28-M do seu partido, que agora afronta uns comicios xerais en xullo. Pensa que pode axudar a manter forte ao PSOE nesa cita?

Traballaremos para ter os mellores resultados posibles. Os apoios dunhas eleccións nunca son extrapolables a outras, porque o cidadán diferencia moi ben cada proceso. O que cómpre agora é trasladar as políticas de escudo social que se levaron a cabo. Nun contexto socioeconómico moi complexo, primeiramente derivado da pandemia, pero tamén da crise bélica, da inflación, da crise de subministros ou enerxética, o Goberno levou a cabo moitísimas políticas sociais. Pedro Sánchez foi o presidente que máis política social desenvolveu e dende todos os ámbitos, desde unha reforma laboral que deu estabilidade ao incremento de pensións, do salario mínimo, do ingreso mínimo vital... Creo que estivo á altura, que foi un presidente que pensou nos cidadáns.