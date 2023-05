Elba Veleiro: "Os veciños valoran a Rúa da Pravia, ata moitos aos que non lles convencía"

O 28-M, consumarase o cambio en Vilalba ou volverase ao de antes?

Consolidarase a aposta maioritaria dos vilalbeses polo cambio de modelo de goberno no concello.

Repetir á fronte da lista era unha obriga tralo resultado de 2019?

En certo modo si para dar resposta á confianza veciñal. Levabamos moitos anos poñendo de relevo o potencial de Vilalba, propoñendo actuacións necesarias... Quero dar resposta a todos os compromisos adquiridos. Por responsabilidade e tamén con moita ilusión, preséntome de novo para revalidar a consecución da alcaldía.

Que balance fai deste mandato?

Sen dúbida positivo. A pesar da situación sobrevida e inesperada da pandemia, que mudou toda a planificación e tivemos que tomar decisións urxentes para atender ás necesidades que se derivaron do covid-19, o equipo de goberno fomos quen de sentar as bases do cambio de modelo de xestión e os feitos están aí, á vista da xente.

Prefire a mochila ao bolso, por vela máis práctica, e nela leva todo o imprescindible no día a día: móbil, bolígrafo, libreta, panos... EP

Chegan catro anos para sacar adiante un proxecto político?

Non, claramente son insuficientes e máis se falamos en tempo real de menos de catro anos. Atopámonos cun concello con moitísimas eivas e problemas, e tivemos que dar solución a moitas delas antes de iniciar sequera o modelo de concello co que nos comprometimos.

Cambia a visión de estar na oposición a ter que gobernar?

Non cambia a visión global da situación, nin a liña que desexas sexa o fío condutor para mudala, nin as solucións pensadas para resolver os problemas coñecidos, pero é certo que desde o goberno hai que tomar decisións sobre as situacións previstas e sobre as que van xurdindo e te obrigan a cambiar prioridades. Tamén ao estar no goberno tes acceso a información anteriormente descoñecida. Para desenvolver actuacións hai que contar con outras administracións e atópaste que dependendo da cor política cambia a relación para esa necesaria colaboración.

Que foi o que máis a sorprendeu do exercicio político?

Foi precisamente a escasa información nalgúns temas importantes no traspaso de poderes, a complexidade de moitos trámites do día a día e as dificultades na relación con outras administracións que fan máis lento o atender ás necesidades da veciñanza, que é o obxectivo do concello.

Veleiro asegura ter que estar sempre mirando a hora e sempre leva un reloxo no pulso. EP

Cal considera o seu maior logro?

O traballo diario, constante para sacar adiante proxectos importantes sen desatender os asuntos ordinarios.

E a espiña cravada?

Non conseguir rematar os proxectos do programa. A pesar de tentar varios camiños, non conseguir un centro de día pola negativa da Xunta a asumir as súas competencias. Seguimos traballando.

Cando estará a Rúa da Pravia?

Está na última fase, contamos que a finais de mes estará executada nun 90% e rematada en xuño.

Gustará?

Por suposto. Os veciños xa fan unha valoración moi positiva, tanto os que lles gustaba desde o principio como moitos que ao principio non lles convencía.

É habitual vela cun pano e para cada campaña electoral ten o seu específico. Este de flores é o elixido para a actual e co que sae na foto oficial. EP

Como é o día a día da alcaldesa?

Levántome ás 7.30, almorzo escoitando as noticias na radio. Miro avisos no móbil. Vou para o concello sobre as 9.00 ou 9.30. Sigo a axenda. Xanto tarde, un costume de moitos anos (ri). Pola tarde podo ter algunha reunión ou acto e atendo as cousas persoais e do fogar, recados, camiñar un rato… Cear, ver a tele ou ler. Déitome tarde. As fins de semana asisto aos eventos do Concello e aos que podo de asociacións, clubs deportivos... E reservo un tempo para estar coa familia.

Como doutora, que diagnose faría do municipio?

Cando chegamos ao goberno diría que o estado de saúde do concello era regular polo abandono dos anteriores gobernos. Afortunadamente a xente de Vilalba ten ilusión, inquedanzas e traballando co equipo de goberno, entre todos, imos conseguido endereitar o rumbo. A diagnose mellorou, pero hai que continuar apostando por facer de Vilalba un lugar atractivo onde xente moza queira desenvolver o seu proxecto de vida.

E dos outros candidatos?

Persoalmente teño boa relación e total respecto por todos eles.

O pacto de goberno tivo unha vida curta, vese pactando outra vez?

Estou convencida de que imos consolidar unha maioría que nos permita gobernar con solvencia e coherencia ao servizo dos intereses da veciñanza.

Faría unha porra electoral?

A decisión é dos cidadáns. Aspiro a consolidar ese apoio maioritario ao proxecto socialista.