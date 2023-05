O BNG pontés preséntase como a única forza capaz de construír "unha alternativa"

O BNG das Pontes preséntase como "a única forza capaz de construír unha alternativa para todos, recollendo o descontento para transformalo nunha vila de futuro", afirmou a alcaldable, Carmela Franco, a actual voceira na corporación municipal, á que chegou en setembro de 2022.

Fíxoo xunto a Rocío Trastoy e Celso Barro tralas dimisións de Silvia Pardo, Raimundo Barro e do histórico Francisco da Silva, que apenas un ano despois volve á política activa como número dous da lista.

A asamblea local destaca a "acreditada experiencia e solvencia" do traballo municipal tanto de Da Silva como da número tres, Chus Romero, así como a incorporación de tres novos perfís: Diego Balsa, Emma Lamas e Daniel Balseiro. A lista complétana María Trastoy, Iago Foxo, Paula Carballo, Iván Alén, Femi Anidos, Alba García e o histórico sindicalista, Fermín Paz.

A candidatura do BNG pontés foi presentada nun acto na Casa Dopeso ao que tamén acudiu a deputada Noa Presas, e no que defenderon que "o modelo de éxito do BNG é aplicable en todos os concellos, baseado no I+D+i de conseguir o imposible, na confianza, en facer o que se di e en gobernar sen ataduras".