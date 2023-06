Daniel Vega anticipa un trabajo continuo por nuevas infraestructuras para Ribadeo

Daniel Vega pudo al fin conseguir el sueño que lleva persiguiendo y por el que trabajó sin descanso desde hace varios años consiguiendo la alcaldía de Ribadeo. Ahora ocupa un puesto que es muy significantivo para su formación política como quedó evidenciado con la presencia en la sesión de investidura de tres pesos pesados de su formación en Galicia: Francisco Conde, José Manuel Barreiro y Javier Arias.

Con todo, se topó con una sorpresa que le quita un poco el foco ya que nada menos que tres concejales del BNG anunciaron que renunciaron a su acta y no acudieron al pleno. Son Mónica Freire, anterior número 2 y exdiputada provincial, Jorge Díaz Freije y Pilar Otero.

Pero en todo caso, es innegable que el hombre del día era Vega, que articuló un discurso que fue trufando entre guiños puramente locales y otros más amplios, pero dejó una serie de pinceladas muy claras sobre las líneas de trabajo que va a tomar de forma inmediata anticipando la llegada de nuevas infraestructuras al municipio, "infraestruturas que merecemos", aseguró, y añadió, por ejemplo, el nuevo acceso al casco urbano desde la A-8, el desarrollo del Plan Rexurbe de la Xunta para impulsar el casco histórico o la construcción de "aparcadoiros dignos e públicos para turismos e camións".

También apuntó su intención de "darlle vida ao noso polígono industrial" así como prometer una bajada de impuestos que allí no concretó, pero añadió que serán "tenaces" con el impulso del empleo a través de la formación y en la potenciación del sector turístico "tendo moi en conta que somos ‘Porta de entrada a Galicia’".

"Achegaremos de inmediato os terreos para facer realidade o centro de saúde e comezaremos canto antes a reforma integral do Hospital San Sebastián e San Lázaro. Estaremos sempre do lado das familias mellorando o servizo de asistencia no fogar. Poñeremos en marcha un novo plan de residuos para que Ribadeo luza esplendoroso e faremos realidade o Plan de especial protección das Catedrais". En su discurso no se olvidó de las parroqiuas, de las que dijo que "necesitan investimento e traballo continuo".

Sobre el equipo que le acompaña, los otros seis concejales del gobierno municipal, apuntó que está compuesto por "xuventude e experiencia, mulleres e homes, do rural e da vila, de profesións diversas: así é o noso equipo. Un equipo forte, unido e diverso que durante estes catro anos vai traballar para todos. Repito: para todos, mon só para quen nos votou".

Y merodeando la sesión, la atronadora ausencia de los tres concejales del Bloque que renunciaron a su acta y, en cierta medida, hacen aún más destacable la victoria en las urnas de Daniel Vega. En un comunicado aseguraron que lo dejan porque el BNG como partido y Ana Pontón en particular se habían comprometido a que el diputado provincial mariñano seguiría siendo ribadense, y al no cumplirlo creen que se les cierra la puerta a hacer oposición con garantías y dicen sentirse «decepcionados» con su ya exformación.