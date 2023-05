Mónica Ceide: "Crearemos una Casa del Hombre para los maltratados"

Mónica Ceide tiene 54 años. Comercial ahora en paro, estudia un curso de informática al que accedió por ser víctima de violencia de género.

¿Qué es Ucin?

Unión de Ciudadanos Independientes. Yo fui la coordinadora provincial de Vox en 2014, pero me mosqueé por cuestiones personales. Luego trabajé mucho en la calle para Feijóo, pero me decepcionó. Así que me animé a entrar en Ucin, que es un partido nacional de personas que no somos políticos de carrera, sino un grupo de ciudadanos que nos hemos unido para hacer política de pueblo. Y, lo más importante, es un partido político en el que cada uno hacemos lo queremos, no hay imposición.

¿Cuál es su propuesta?

Todos tenemos la misma idea: Lugo está genial, no tiene ningún problema, la calidad de vida es increíble, la ciudad es limpia, bonita, cuidada, segura. Es una ciudad perfecta, con problemas puntuales.

¿Entonces...?

Porque somos la primera provincia de España en índice de suicidios. Hay unos problemas sociales, por eso nuestro programa es 100% social, que se basa en la salud mental. Lugo es perfecto, pero los lucenses necesitan ayuda.

¿Cuáles son los puntos fundamentales de su programa?

Hay tres principales. Lo primero es crear la Casa del Hombre. Como víctima de violencia de género, soy usuaria de la Casa de la Mujer y me han ayudado mucho. Hay un problema muy grande de maltrato psicológico a los hombres por parte de las mujeres, deberían tener un lugar para ir a asesorarse y de asistencia psicológica. En segundo lugar, proponemos crear edificios de apartamentos en alquiler para personas mayores que funcionen como residencias, con atención sanitaria. Y, tercero, queremos crear una guardería para mascotas para casos de urgencia, además de por transportines en autobuses y taxis. Y, por último, bajaremos el 50% los sueldos de los concejales.