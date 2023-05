Carmen González: "O Concello ten que reclamar melloras nas infraestruturas"

Foi candidata de Galicia Sempre en 2019 e agora repite, pero á fronte da coalición Contamos.

Repito e con moitas ganas. Aquí en Lugo Galicia Sempre imos con Partido Galego. Contamos preséntese en Lugo, Becerreá, Sarria, Meira, O Corgo, O Páramos e Samos. Presentámonos en coalición porque a expectativa xa non é entrar no Concello de Lugo, que ao mellor é complicado, aínda que non imposible, senón lograr entre todos sacar un deputado provincial para que as cousas se fagan doutra maneira.

Que cambios ve necesario facer na Deputación?

A repartición dos recursos non se está facendo como debería. Van a aqueles concellos onde goberna o PSOE.

Se é así, os recursos veñen tamén a Lugo, cidade na que vostede quere ser alcaldesa.

E eu encantada porque ante todo son candidata na cidade de Lugo, aínda que me presente en coalición.

Se Contamos tivera algún poder de decisión no Concello, en que poñería a atención?

Penso que é importante mirar, xa non tanto á xestión do Concello e da súa economía, como ás infraestruturas, porque son de pena. Para ir a Madrid en tren tes que ir collelo a Ourense. Para ir a Barcelona tes que ir collelo a Monforte. A Santiago segue sen haber tren. Non o había cando fun a esa cidade con 16 anos e segue sen habelo agora, cando me acabo de prexubilar.

Que cre que pode facer o Concello para poñer solución a ese problema?

Penso que a administración local algo poderá facer. Ten que reclamar con máis forza.

Se Contamos acada un deputado no partido xudicial de Lugo, quen irá á Deputación?

Iso é algo que decidiremos no seu momento.

Pero teñen decidido sequera como o elixirán? Será a persoa que teña máis respaldo electoral no seu concello?

Non o temos falado. Se temos esa fortuna xuntarémonos todos e irá a persoa que consideremos que ten que ir.