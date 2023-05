Un complicado ejercicio de sumas en Quiroga para saber quién gobierna

Siempre se ha dicho que cuatro más cuatro son ocho, pero dentro del campo de las matemáticas políticas hay que atender a numerosas variables que pueden dar un resultado alejado de la lógica convencional. En Quiroga, el PP ha ganado las elecciones pero ha perdido la mayoría absoluta en un ayuntamiento en el que desde el año 1987 gobernaba el popular Julio Álvarez sin oposición alguna.

Las tornas han cambiado y un partido independiente en el que los puestos número uno y número dos están ocupados por exediles del PP tiene la llave de la gobernabilidad. Su cabeza de lista José Luis Rivera señaló que los tres concejales logrados este domingo es "un resultado boísimo. ten o seu mérito para ser a primeira vez que nos presentamos a unhas eleccións".

Dejando a un lado las buenas sensaciones, Rivera no dudó en indicar que "son a chave" para el futuro gobierno local. Indicó que hablará con el PSOE y con el BNG, pero también con el Partido Popular por, dijo, "ser case unha obriga. O contrario ata sería unha falta de respecto", destacó.

Rivera sí tiene claro que "o pobo non quere que siga gobernando o PP", por lo que espera llegar a algún acuerdo que desbanque a los populares de la alcaldía después de 36 años y obligue al alcalde en funciones, Julio Álvarez, a retirarse a su casa.

Este ha difundido por la red social WhatsApp varios audios en los que pone en alerta a sus allegados dentro del partido que no vale ningún pacto que no contemple al PP como ganador y a su candidato como alcalde. En esa notificación habla de que no se puede ser "vasallo" de nadie. En otro mensaje, Julio Álvarez, al tiempo que saluda y reconoce los resultados del PP en los municipios de la Ribeira Sacra, dice que algo "falla en la cabeza del PP de Lugo".