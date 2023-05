Chus Rodríguez: "Esixiremos mellorar o acceso á vivenda e a Casa da Muller"

Foi de número dous de EU hai catro anos e agora encabeza a coalición con Podemos. Estamos a metade de campaña, que expectativas ten?

Pensamos que estas eleccións están máis abertas que nas últimas ocasións, co PP parece que gañando terreo, polas enquisas e polo que se escoita. Neste contexto nós agardamos ser chave para tentar formar un goberno de esquerdas.

É realista a posibilidade de obter representación?

Pensamos que si, se non nons presentaríamos. Non se poden facer as contas de sumar os votos de 2019 de EU, Podemos e Lugonovo porque sabemos que o resultado non vai ir por aí, porque podo que vaia voto ao BNG, ou mesmo ao PSOE ou a abstención, que é un dos problemas que temos na esquerda, a falta de mobilización, por ese espírito crítico que temos.

Como están tentando combatila e mobilizar o cidadán?

Para nós a participación cidadá e a transparencia pública son eixos fundamentais e transversais na acción de goberno. Con participación non nos referimos aos orzamentos participativos, que son campañas de fume, ou a reunirse cos veciños cando xa está os proxectos sobre a mesa, como sucedeu coas obras do centro. A veciñanza ten que ter participación á hora de decidir os equipamentos e os servizos públicos. E a transparencia é esencial. Saber en que se gastan os cartos e a quen se lle dan. Ata hai nada os contratos menores non se publicaban. E pensamos que hai un problema de acceso a vivenda importante, con pouca oferta de aluguer e prezos caros, e con moita vivenda que hai que rehabilitar.

Se son decisivos para investir e formar goberno, cales serán as súas esixencias?

O noso programa. Todas as propostas son factibles porque levamos meses escoitando a colectivos e asesorándonos con técnicos. Mellorar o acceso á vivenda ou o funcionamento e os servizos da Casa da Muller serían algunhas.