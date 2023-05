Chus López: "Creo que aos veciños non lles gustou o que pasou en Samos e houbo voto de castigo"

O BNG de Samos, cuxo teito estaba nun concelleiro, duplicou votos nas eleccións do domingo, subindo de 139 a 293 e acadando por primeira vez tres edís. A súa candidata, Chus López, empregada de banca, non oculta que hai "boa sintonía" para chegar a un acordo co PSOE (que baixou de cinco a dous representantes) e formar un goberno de coalición que lle daría por primeira vez a alcaldía de Samos aos nacionalistas. O novo alcaldable do PP, Miguel Gallego, fillo do exrexedor socialista, dobrou tamén votos e concelleiros, chegando ata catro, pero sen acadar a maioría absoluta.

Esperaba este resultado histórico para o BNG de Samos?

Traballamos moito todo este tempo e na lista, a maiores de persoas que levan toda a vida, incorporamos xente moi válida, que sabiamos que ía ter tirón. Tamén traballamos moitísimo esta recta final e, evidentemente, toda esta situación noutros partidos beneficiounos. A verdade é que contabamos subir moito, entre dous e tres concelleiros. Nun concello como Samos fas a campaña casa por casa e faste unha idea da intención de voto. Ao final nos municipios pequenos coñeces máis ou menos a todos os veciños e sabes un pouco o que opinan.

Cre que captaron o voto de xente descontenta cos movementos que houbo do PSOE ao PP?

Si, creo que moitos votos viñan dese descontento. Moitos tamén creo que xa viñan arrastrados da mala xestión de Julio (Gallego) e do feito de cambiar de partido tanto el como Marisol (Orille). Creo que aos veciños non lles gustou, evidentemente, e algo de voto de castigo pois si que houbo. Xa din que a río revolto ganancia de pescadores e algo beneficiounos.

Como valora a súa agrupación todo o sucedido en Samos?

O cambio de concelleiros son cousas que nos custa entender e que, dende logo, non nos parecen ben. A verdade é que é vergoñento. Danos pena que Samos saíra nos medios, incluso en televisións a nivel estatal, con estas cousas. É unha marabilla que os votantes apostaran por nós, que estamos alonxados de todo o que se fixo.

Teñen intención de pactar co PSOE para formar goberno, non?

Si, teremos que falar con eles. Terémonos que sentar, pero creo que hai boa sintonía e que nos poderemos entender.

Xa tiveron un primeiro achegamento na noite electoral, unha vez coñeceron os resultados?

Si, falamos porque Samos é un concello pequeno, coincidimos e hai boa sintonía. Témonos que sentar, despois incluso do que lle fixeron a eles, aínda máis, claro.

Semella que non hai ningunha predisposición a deixar que o PP goberne en minoría?

Non creo, non, nin pola súa parte nin pola nosa.

Vese como a primeira alcaldesa da historia de Samos?

(Ri) Se teño que selo, pois claro que si, que asumo o posto encantada da vida, con orgullo, ilusión e ganas, pero teremos que sentarnos a falar primeiro. Eu estou disposta, dende logo.

Non só sería un éxito para a súa agrupación senón tamén para o BNG, porque sumar unha nova alcaldía non é fácil...

Si, é complicado. A verdade é que é un logro.

Que lles diría aos veciños de Samos nestes momentos?

Gustaríame agradecerlles moito o seu apoio e que nos dean a oportunidade de poder demostrar que outro Samos é posible.