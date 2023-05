O centro de día ou os orzamentos focalizaron o debate electoral vilalbés

A casa da cultura da capital chairega encheuse de veciños que querían coñecer de primeira man as propostas e visións dos catro candidatos á alcaldía de Vilalba, reunidos nun debate electoral promovido polo Instituto de Estudos Chairegos e moderado polo xornalista Baruk Domínguez que xirou sobre tres grandes bloques: os servizos públicos, o modelo de vila e de concello e o que pasará o día despois do 28-M.

A necesidade dun centro de día -a oposición reivindicouno e o PSOE apuntou que tentara moitas vías sen éxito- e de ampliar o polígono ou a carencia de orzamentos nestes catro anos -traballouse cos do PP de 2019 prorrogados- foron dous dos puntos reiterativos nunhas intervencións nas que a actual alcaldesa defendeu a súa xestión, pese a recoñecer que non lles chegou o tempo para desenvolver todos os proxectos que tiñan previstos.

"Hoxe é un concello completamente distinto, hai quen di que non fixemos nada, pero os feitos están aí", asegurou Elba Veleiro, que incidiu en que, pese facer fronte a "problemas herdados" e a ter que "priorizar", pois os fondos non dan para todo, se avanzou en transparencia, se mellorou o ciclo da auga ou servizos coma o SAF, se aforra enerxía coa renovación do alumeado, se deseñou un plan de mobilidade.

A alcaldable do PP, Sandra Vázquez, que dixo necesitar unha maioría absoluta para gobernar ao tempo que lle preguntaba aos demais se se vían pactando a tres, defendeu coma os piares do seu proxecto a promoción dunha maior actividade económica, a prestación de servizos de calidade e a cobertura das necesidades do tecido asociativo e das 29 parroquias, e criticou as obras "faraónicas" do goberno do PSOE.

Dende Vilalba Aberta, Modesto Renda, que propuxo debater "sen papeis" porque quen queira gobernar Vilalba debe "ter na cabeza o proxecto do concello que se aspira a crear", propuxo crear axudas á conciliación, un viveiro de empresas, vivenda social ou un centro de transformación de produtos agrarios, entre outras medidas, ademais de reverter as privatizacións de servizos municipais.

"Non hai unha vila con futuro se non levantamos o rural", defendeu o candidato do BNG, Tino Alvite, que avogou reiteradametne pola potenciación deste, pedindo "consenso" para definir unha liña de actuación. Propuxo tamén orzamentos participativos, apoiar a mocidade, o cooperativismo e o turismo sostible e potenciar o patrimonio e a cultura.

O debate, no que non faltaron os tiróns de orellas e os reproches entre os distintos candidatos, especialmente entre Renda, Vázquez e Veleiro, que compartiron corporación nestes catro anos, contou con intérprete de signos e puidose seguir en "streaming". Ademais, o Iescha ofrece a posibilidade de volver velo nas redes.