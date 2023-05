Carmen José López: "Este é o proxecto máis importante da miña vida"

Hai tres meses nada tiña que ver coa política. Non lle impacta ver agora a súa foto por toda Sarria?

Si, ademais dame bastante vergonza cando me vexo así en grande. É un cambio importante verme por todas as esquinas.

Que a impulsou a dar este paso?

Moveume a situación que había. Creo que Sarria é unha vila espectacular, que leva uns anos cunha tensión política moi importante e había que intentar cambiar.

A candidata do PP sempre ten a man o seu ordenador portátil, que lle permite levar consigo a oficina. EP

Está sendo a campaña electoral como imaxinaba?

Está sendo mellor. Estame encantando todo o contacto coa xente. Estou recibindo moitísimo cariñoe ilusión. Agora mesmo o único partido que representa unha ilusión polo cambio é o PP.

Quédalle algún conselleiro por traer a Sarria estes días?

Si, este martes teremos a Ethel Vázquez. Se o 28 conseguimos gobernar, teñen que vir todos e creo que todos se van comprometer con Sarria porque ata o de agora ninguén lles pediu para Sarria.

A candidatura de Cs é unha escisión do PP. Púidose evitar?

O proxecto está con toda a xente que quixo poñer Sarria de primeiro. A xente que non priorizaba Sarria igual non tiña que estar.

O cargador do móbil e unha batería non faltan no bolso de Carmen José López para uso laboral e persoal. EP

Diría que conseguiu agrupar o resto do partido?

Si. Estamos traballando moito e todos xuntos. Somos moi conscientes de que temos unha responsabilidade moi grande porque somos a única posibilidade de cambiar o que hai no Concello.

Como emprendedora, é este o seu proxecto máis arriscado?

Se non é o máis arriscado si que é o máis ilusionante e o proxecto máis importante da miña vida. Pase o que pase é unha sorte vivir isto, coñecer metro a metro e que a xente che conte os problemas.

Como avogada, que causa defendería?

Calquera que implicase defender a liberdade e a democracia.

E contra que ou contra quen exercería a acusación?

Non é un ilícito penal propiamente dito, pero dende logo contra o sectarismo e a discriminación. E sobre todo, contra a corrupción.

A alcaldable loce varias pulseiras que foron un agasallo e que teñen significado e valor sentimental. EP

Como está sendo o xuízo da cidadanía?

Estou recibindo moitísima forza e apoio. Ese xuízo estouno percibindo dunha forma moi favorable.

Colecciona biografías de mulleres. Con que personaxe quedaría?

Con Olympe de Gouges, que defendeu a carta de dereitos da cidadá. Tivo un papel moi importante e, sen embargo, foi silenciada nos libros de historia.

Que é para vostede o máis importante da vida?

Estar en proxectos ilusionantes rodeada de xente coa que merece a pena compartilos.

Vese de alcaldesa despois do 28?

Si, sen dúbida.

Con pactos ou sen eles?

Despois do 28 haberá que ver o que Sarria decide pero agora o único planteamento é lograr a maioría.