Carmela busca ocupar el sillón de Llano en Burela

Resulta difícil encontrar a alguien en las calles de Burela que no cuente con la victoria de Carmela López en las elecciones municipales del próximo día 28. La candidata socialista parece tener las mejores bazas en su lista para, al menos, alcanzar una mayoría simple. Lo reconocen incluso votantes de la derecha que ven complicado un revolcón electoral por parte de la candidatura que encabeza Manuel Rouco. El pacto de izquierdas o la entente cordiale entre PSOE y BNG es un listón muy difícil de saltar para la derecha, dadas las circunstancias actuales, más aún cuando en la nueva lista socialista figura gente con una veteranía y actividad contrastada en Burela, en distintos ámbitos como el social o el deportivo, además del profesional.

No obstante, existen factores que pueden animar el recuento electoral como la irrupción de Alberto Eiroá con Son Burela. Si Beto, exjugador de fútbol sala, es capaz o no de acercarse a los 300 votos y recoger otros apoyos de los descontentos que hayan quedado por el camino en ocho años tanto del gobierno municipal con Alfredo Llano como de tibia oposición, es una incógnita. Los anteriores intentos en listas de Ciudadanos, Vox, Compromiso por Galicia y sobre todo Burela Sempre, que también tenían una imbricación burelesa, no cuajaron. Ahora la propuesta de Son Burela no empuja en más dirección ideológica que la de mejorar la gestión.

Resultados

Otro factor a tener en cuenta es si el BNG de Mario Pillado aguantará el notable botín de tres concejales para los nacionalistas, tras años y años sin tocar poder. Un voto que puede agitar bastante las aguas del puerto es precisamente el de la abstención, otro runrún que circula por la localidad. El achique de votantes desde hace algunos comicios es notable, Burela sigue con una población bastante joven y en ocasiones no generar grandes rechazos entre la gente puede no ser suficiente.

En todo caso, el PSOE parece tenerlo de cara con una lista muy renovada donde apenas repiten tres candidatos. Tras años sin obras pintonas o proyectos que inaugurar, la crisis de la pandemia de covid tocó especialmente a Burela. El municipio no solo fue señalado por los primeros brotes; también fue el último en A Mariña donde se levantó el confinamiento. Y ahí es donde entra el ascenso de una candidata socialista que por familia ya gozaba de reconocimiento burelés. La concejala de servicios sociales hizo todo un máster entre el vecindario más necesitado para paliar la pandemia de covid-19, que suele coincidir con la numerosa población inmigrante.

El mandato había comenzado con una intensa y novedosa programación cultural, los planes de realfaltados o de reorganización del tráfico y el mercado semanal. Pese al plan Único, hubo polémicas y peatonalizaciones muy lógicas no pudieron consensuarse.

Infraestructuras como la nueva depuradora de residuales -la Xunta está con la de Viveiro y seguramente después priorice la de Foz- y planes como el nuevo pabellón, en una localidad abanderada del fútbol sala, quedaron relegados ante las urgencias y limitaciones por el coronavirus.

Ahora, Eiroá ofrece "independencia" y más gestión frente a los problemas de Burela, Pillado "un equipo serio e responsable", Rouco "un proxecto realista para o presente e o futuro" y López cree que en la multicultural, trabajadora y dinámica Burela será capaz de impulsar un "crecemento constante e sostible".

Alguno de sus equipos heredará las tareas que Llano, con su bonhomía, en ocasiones ha dejado pendientes y otras perfilada pues en la fachada marítima se adivina un centro comercial y de ocio sobre los cimientos bureleses. Otros proyectos como los accesos, piscifactoría de salmón o salida al caolín parece que van piano piano.